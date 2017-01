LA SENDA DE SOLER

El 9 de marzo de 1996, Luis Aragonés hizo debutar en Primera en Mestalla a un delantero de 17 años llamado Raúl Martínez. Jugó un minuto. Sustituyó a Mijatovic en un encuentro en el que el Valencia derrotó por 4-1 al Barcelona con una noche estelar del montenegrino. Aquel chico, que apenas llevaba un puñado de partidos en el filial, jugó un partido más en el Valencia. Fue ante el Salamanca, el 27 de marzo. Sustituyó a Eskurza y tuvo 40 minutos. Los de Aragonés, que pelearon el título al Atlético hasta la última jornada, ganaron 2-0. El técnico abrió la puerta del primer equipo a un niño. La afición, con una plantilla de peso con gente como Mijatovic, Zubizarreta, Viola o Mazinho, se ilusionó con la llegada de un chico para mantener la tradición de que el Valencia siempre ha sido un equipo de cantera. Raúl Martínez no volvió a jugar más en el primer equipo y su carrera languideció entre el Valencia B, el Yeclano y el Binéfar. Durante los últimos tiempos, el club ha buscado en muchas ocasiones fuera lo que tenía en casa. El día de la presentación de Alesanco como director de la ciudad deportiva de Paterna, Layhoon Chan aseguró que el objetivo era que la mitad de la plantilla estuviera conformada a medio plazo por gente de la casa. Ese verbo ha tardado demasiado en hacerse carne, y hasta que el equipo no ha estado contra las cuerdas, no se ha recurrido a esos chavales hambrientos de fútbol. Ha tenido que llegar Voro para creer, para dar la oportunidad a chicos igual de jóvenes que aquellos que se han fichado a golpe de talonario sin una hoja de servicios suficiente para llevar galones en la charretera. La mejor noticia de este mercado de invierno es la incorporación de Carlos Soler al primer equipo por derecho propio. Un chico al que le ha costado el doble que a los demás ganarse un dorsal. No atendió las ofertas de Real Madrid y Barcelona pese a que Alesanco quiso que comulgara con ruedas de molino para renovar su contrato. El director de Paterna estiró tanto la cuerda que hoy Soler podría estar en cualquier otro sitio si su amor a los colores no hubiera pesado más que el dinero. Tras Soler viene Lato, y otros tantos que han mamado la escuela del Valencia y que sólo necesitan que se les abra una puerta. Los últimos 'Valencia campeón' se forjaron en el equilibrio de la gente de casa y el compromiso de los de fuera. Sempere, Arias, Tendillo, Subirats o Cerveró brillaron en aquel equipo que lideró Kempes. Y el de Benítez no hubiera sido nada sin tipos como Albelda, Palop, Curro Torres, Angulo, Xisco, Sánchez o Garrido, que hicieron la mili en el filial para nutrir al primer equipo. El adiós de Alcácer dejó el escudo en el pecho de Gayà y Jaume. Soler se une a la causa. Parece que Meriton ha encontrado el camino. Sólo hay que seguirlo.