La pesadilla Divalterra

Antes se llamaba Imelsa y ahora Divalterra pero tanto antes como ahora esta empresa pública dependiente de la Diputación ha sido una fuente de problemas, un foco de malas prácticas administrativas y un escenario en el que se han desarrollado a veces sainetes y otras veces dramas protagonizados todos ellos por los representantes políticos. El enfrentamiento entre dirigentes de la izquierda valenciana (EU y Compromís) en su consejo de administración es el nuevo episodio de un serial que dura demasiado y que debería tener un final en forma de cierre de una entidad que ha dado más problemas de los que haya podido solucionar. Si este tipo de firmas nacieron para aligerar la actuación de las administraciones y mejorar por tanto el servicio a los administrados, es evidente que a la vista de su balance y de los escándalos que han salpicado su convulsa vida, la exImelsa y hoy Divalterra no lo ha conseguido sino todo lo contrario. Lo cual vuelve a situar la pelota en el tejado de un presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que anunció unas medidas drásticas que no acaban de concretarse. La marcha del gerente salpicado por el gasto en gin-tonics no soluciona la deriva de una entidad que se ha transformado en una fábrica de malas noticias.