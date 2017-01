NADA ES GRATIS

A uno le gustaría lucir una novia de pinta francesita como Marion Cotillard y al final acaba abrazado durante toda una larga y triste noche de tiritonas escalofriantes a la tapa del inodoro mientras vomita con el depurado y espeso estilo de la famosa niña del exorcista. La realidad se impone con esta clase de fracasos y sólo cabe sobrevivir con la mayor dignidad posible, pero qué difícil resulta, en ocasiones de virus estomacal, mantener entre arcada y arcada un mínimo de dignidad... Una parte de la población anda en trance de gripe y la otra en fase de virus estomacal. No sé qué es peor aunque me temo que de esto último mana un tono humillante. Ando superando, a base de Aquarius y, de vez en cuando y como supremo premio, una tostada de pan, aceite y sal con sabor a gloria y a victoria, la devastación del virus. Pero lo que no se me ocurrió ni en el peor momento fue acudir a las Urgencias del hospital, ¿para qué? En situaciones así aplicamos los remedios habituales: régimen alimenticio, cama, paciencia, paracetamol, en fin... Sospecho que, durante los últimos lustros, ante el mínimo quebranto de salud, plas, nos marchamos a Urgencias con alegría como si allí nos sanasen de una manera mágica. Entiendo que un gripazo genuino puede merecer la visita hacia el hospital, pero no comprendo a toda esa gente que acude hasta allí al sentir los síntomas de un catarro más o menos fuerte pues eso sólo contribuye a saturar unos servicios que posiblemente otros necesiten en mayor medida. Existe una porción de personas que se ha apuntado al abuso y cabe exigir un retorno de la sensatez. Si cada vez que una pequeña tecla achanta nuestra salud corremos a Urgencias el colapso está servido. Y la sanidad no es gratuita: la pagamos entre todos, a ver si este detalle cala de una vez entre los enfermos imaginarios.