En un mundo repleto de felicidad en fotos de Instagram, esta semana por fin ha estado permitido estar triste. Ha sido gracias al llamado Blue Monday (lunes azul), que pretende ser coronado como el día más triste del año, como si no tuviéramos bastante con el inicio de septiembre o el 14 de febrero. Se dice que el fin de las vacaciones y la consecuente vuelta al trabajo, unido a demás factores como el frío, convierten el tercer lunes de enero en el peor día del año. Aunque a lo largo del invierno, el propio frío parece derivar poco a poco la rutina diaria hacia una depresión constante. No para todas las personas, claro. Siempre está el clásico loco que sale con sus bermudas y su inquebrantable valor a hacer un poco de running por el parque más cercano mientras sus semejantes pasan por su lado arrastrando los pies, con la nariz hundida en una gruesa bufanda y lágrimas en los ojos. El invierno en sí, sin necesidad de estar en el día más deprimente, ya nos debilita desde que empieza a bajar la temperatura más de lo normal. Escondida bajo el edredón calentito, suena el despertador y me pregunto «¿de verdad necesito ese trabajo para sobrevivir?», «igual no necesito comprar leche para el desayuno, es posible que pueda fabricar un poco con los líquidos que queden en la nevera». Cuando ando por la calle temo que se me formen estalactitas en el pelo y ayer me planteé ponerme raquetas en los pies para salir a la calle por si la nieve había invadido mi territorio. Por eso lo del Blue Monday me parece un día cualquiera. La diferencia es que está admitido tener dramas. Propongo adoptar también, entonces, el martes marrón boñiga, el miércoles amarillo cirrosis, el jueves rojo gangrena o el viernes verde moco. Y así por lo menos, durante el resto de la semana tendremos excusas para no tener ganas de salir de la cama.