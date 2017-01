El dia 20 de giner se celebra els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia en el Teatre Principal de Valéncia. Este certamen lliterari en llengua valenciana se celebra des de l'any 1879 pràcticament ininterrompudament gràcies a la Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes i al seu fundador Constantí Llombart.

Este solemne acte sempre és un crit de llibertat, una espenta per a seguir lluitant per les nostres raïls i en especial per la nostra llengua materna. En l'any 1983 el que era president de Lo Rat Penat, En Joan Gil i Barberá actuà de mantenedor deixant-nos un discurs que és digne de reproduir , ya que conté tota l'essència de lo que són els Jocs Florals: «. Pero crec que sí que em permetreu, en una nit com esta, demanar-vos a tots l'unio forta per a defendre la Llengua Valenciana i la nostra literatura, aixi com les nostres tradicions i personalitat, ya que les nostres creencies han d'estar vives; si estem units, sera facil mantindre el patrimoni animic. Lo Rat Penat i els ratpenatistes estem molt orgullosos de la nostra obra i nos hem de mantindre atents i fidels ad ella, puix que es obra de fe i d'esperança, base per a la patria i la vida. Defendrem sempre els tesors de la Llengua Valenciana, ya que sense llengua no hi ha patria, ¿que seria del portugues sense Camoens?, ¿de l'angles sense Shakespeare i sense Byron?, ¿de l'italia sense Dante i Petrarca?, ¿del castella sense Cervantes ni Calderón?. per aço els valencians no renunciarém mai a Ausias March, a Roiç de Corella, a Bonifaci Ferrer, a Joanot Martorell, ni a tots els representants de l'idioma valencià, ya que hem de mantindre'l viu, cult i popular. Hem de lluitar, com una mare ho faria per son fill, en esperança, en amor, en pau i en llibertat».

Com a gran novetat enguany la Regina és Noelia Durban, membre de les Joventuts Ratpenatistes, donant-li un aire renovat i més jovenil al certamen. Espere que tant la Regina com la seua Cort d'Amor no obliden mai este acte i gogen d'esta nit tan important per als valencians.