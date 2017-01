Una de las ideas erróneas más extendidas en la sociedad actual es la que podemos controlar cualquier fenómeno que amenace nuestra seguridad o supervivencia, con tal de que pongamos la voluntad y los medios suficientes para conseguirlo (con la excepción de los cataclismos debidos la acción de la naturaleza). Es la ilusión del control, muchas veces también jaleada por los políticos deseosos de acumular votos con promesas o intenciones que difícilmente será posible satisfacer. Lo contrario, decir que ciertos acontecimientos son imposibles de evitar, al menos en un cierto número, supone un riesgo inmediato para quien lo enuncia, ya que pronto sentirá las iras de los grupos de presión y de todos los que gustan de pensar mediante estereotipos, porque analizar críticamente las cosas siempre supone un esfuerzo.

Comienza el año y de nuevo el conteo de las mujeres muertas a manos de parejas y exparejas. Hace poco una líder feminista, que ha trabajado mucho por la igualdad, declaraba que «este país ha acabado con la violencia de ETA pero no puede acabar con la violencia de género. No estoy compitiendo con las víctimas, solo estoy constatando una injusticia». Ergo la conclusión es que si el Estado quisiera, no habría mujeres asesinadas. Lo anterior se sostiene sobre el hecho de que ambas formas de violencia tienen causas idénticas o al menos igualmente solucionables, lo cual es, simplemente, una afirmación sin fundamento.

Sigamos con esta línea de pensamiento: si de verdad el Estado quisiera, no habría maltrato infantil ni abusos sexuales a menores, ni hombres (la gran mayoría) muertos como consecuencia de riñas o agravios, ni mafiosos asesinando por deudas impagadas, ni robos en viviendas o acoso en las aulas. No obstante, puedo entender el sentido amplio de las palabras anteriores: «todavía hacemos poco, hemos de esforzarnos más», lo que sin duda es algo loable y necesario para no estancarse. Pero creo que no hacemos un favor a la sociedad si, mediante razonamientos llamativos pero huecos, confundimos a la opinión pública simplificando la realidad.

Porque la verdad es que impedir que cuarenta o cincuenta personas asesinen a una mujer es muy difícil cuando hay millones de relaciones amorosas cada año; que mientras haya cientos de miles de niños y jóvenes sin horizonte vital, fracasados escolares, o con un pobre desarrollo emocional, y otras docenas de miles objeto de negligencia o abuso, el vivero del que se nutren tales asesinos no se agotará. Que es muy difícil evitar una muerte si alguien quiere matarte; que muchos adultos hacen de su capa un sayo y libremente deciden que nadie tiene derecho a humillarles con un 'no'. Lo que afirmo es que sí: protejamos más a la víctima, eduquemos en la igualdad, pero seamos conscientes de quién es el ser humano, y de dónde vienen las aguas revueltas de sangre.