Capitalismo de casino, como escribió Ralf Dahrendorff. Modernidad líquida, tan recientemente citada con la muerte del sociólogo Zygmunt Bauman. La democracia sentimental del libro de Manuel Arias Maldonado. Me encantaría acuñar una expresión. Algo así como la democracia del paroxismo, de la exaltación interesada de los afectos y las pasiones. Vivimos un tiempo de democracia fóbica. Las fobias personales o de grupo se asientan primero como sentimientos singulares, luego como valores que se predican como pautas a seguir por el resto de la sociedad, y más tarde se convierten en normas que acceden a los diarios oficiales. Leo acerca de la persecución animalista al circo. Una de mis fobias notorias es la tristeza que me produce el circo y todo lo que lo rodea. Todo es todo y eso que el circo fue durante décadas compañero de viaje de la bohemia y de la intelectualidad. El payaso triste de Charlie Rivel, los de la tele, tigres y elefantes, las acrobacias, el Circo Americano o el autóctono del Gran Fele. Detrás de las luces están las tristes caravanas, familiares en batín y el olor fecal de los animales. Me cuentan que de pequeño me perdí en una función en la Plaza de Toros, y ya de adulto, la última vez que acudí obligado por la paternidad, fue el día en que el Valencia fue eliminado en Copa por el Guadix. Tengo una foto de mi hijo de ese día montado en un elefante y solo me acuerdo de la retransmisión de Josep Rovira. Pero administro mi fobia de la manera más digna posible, sin ninguna tentación en convertir mis sentimientos en valores, y mucho menos verlos en forma de artículos de Decreto. Las fobias y las filias se han de curar en casa. No han de ir al Diario Oficial. A mí me causaría una enorme vergüenza que una percepción estrictamente personal tuviera que condicionar el comportamiento o los hábitos del prójimo. Pero parece que no se trata de una tendencia pasajera, sino que la exhibición interesada del afecto o el reproche por las costumbres, las tradiciones o las novedades es ya, de hecho, la etiqueta que permite ubicar a las personas en el tablero político. Me da por pensar si tanta sensibilidad no acabará por asfixiarnos y hacer imposible la convivencia, pues todo ya es susceptible de ser prohibido, desde los chistes, el boxeo, los limpiabotas o las azafatas entregando premios. Piel muy sensible para unas cosas, y corteza rocosa para otras. Me llega también estos días una proposición en una plataforma de participación de iniciativas que propugna la creación de Juzgados de Violencia contra los animales. Hasta yo, que no soy un extremo militante de la vida, me planteo qué clase de sociedad asume una sensibilidad tan patente respecto de las pieles y el sufrimiento de los animales, y no se debate ante la terrible duda sobre las vidas que nunca pudieron ser.