La necesaria reforma del sector eléctrico de hoy me recuerda a la necesaria reforma del sector agrario del XIX, con la diferencia de que éste constituía el sostén de muchas familias y aquél, el descalabro presupuestario de otras tantas en la actualidad. El campo fue el principal reto para los políticos españoles durante siglos. La concentración de la tierra en pocas manos, por herencia feudal, mantenía a sus trabajadores en la precariedad y la pobreza y su reivindicación constante exigía un reparto más equitativo de los recursos. Era la actualización de un planteamiento de siervos de la gleba medievales que lastraba la economía nacional y masacraba a buena parte de la población. Durante décadas 'la cuestión agraria' se mantuvo como un asunto no resuelto y aún hoy en Andalucía y Extremadura hay quien apela a ella para justificar las peonadas y las subvenciones que todo lo llenan.

En el siglo XXI, la 'cuestión agraria' ha dado paso a 'la cuestión energética'. Ya no se trata de librar de ataduras antiguas un sector productivo pero sí de liberar a sus pacientes usuarios de la asfixia que les imponen unas tasas tan inasumibles como injustas. Si en el siglo XVIII, la subida del pan podía generar revueltas y ayudar a tomar conciencia de las estructuras de poder en la sociedad, en el actual, la subida del precio de la luz y del gas cumple una función parecida. Subir el pan hace dos o tres siglos era condenar al hambre a millones; subir hoy el gas incrementa la llamada 'pobreza energética'. Sin calor que quite el frío de las casas; sin lumbre que caliente la ducha o sin electricidad a la que conectar un pequeño calefactor, el invierno es una condena. Ya no se trata de pasar hambre sino de pasar necesidad. Hay quienes no pueden garantizar a sus hijos una ducha caliente para quitarse el frío de los huesos antes de irse a dormir. O quienes les arropan con tres mantas porque no pueden gastar en luz lo que necesitan para la compra semanal. No es una metáfora ni un capricho: hay miles de familias en la Comunidad Valenciana viviendo esa realidad. Un 20% de la población, según Cruz Roja. Los más vulnerables.

Ellos tienen que pagar a los señores, aun sin poder, con todo lo que tienen. Ya no es con el poco trigo cosechado o con las dos vacas que les quedan, pero el efecto es similar. Es cierto que hablamos de empresas privadas pero proporcionan un servicio básico. Privatizarlas fue necesario porque su coste no podía asumirlo el Estado pero era más justo en la medida en que su sostén a través de los Presupuestos y el IRPF era más equitativo que a través de los recibos mensuales. Vía impuestos paga más quien más tiene; vía consumo, los precios ahuyentan al usuario hasta la renuncia de un bien básico. En ese contexto, una subida en el peor momento del frio invernal parece una broma pesada, con risas enlatadas de fondo, o una estrategia de imagen diseñada por su enemigo.