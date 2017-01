COMPETENCIA FISCAL

La queja de los barones socialistas en la Conferencia de Presidentes contra la política fiscal de la Comunidad de Madrid parece oportuna. El planteamiento de dirigentes como el valenciano Ximo Puig o la andaluza Susana Díaz es muy sencillo: si el Ejecutivo madrileño baja los tributos que tiene cedidos, es muy probable que atraiga hacia su territorio a personas que quieran pagar menos por donaciones o sucesiones, por poner un ejemplo. Y eso, en una región -casi habría que calificar como ciudad-Estado- con todas las ventajas que representa la capitalidad en cuanto a infraestructuras (el kilómetro cero de las autovías y conexión mediante AVE con las principales ciudades), número de funcionarios, actividad comercial y cultural y visitantes, supone una competencia desleal para el resto de las autonomías. No obstante, también hay que entender el planeamiento de Cifuentes -que como siga por este camino acabará declarándose nacionalista madrileña-, en el sentido de que si la situación financiera de su Comunidad lo permite es perfectamente lógico que baje los impuestos a los ciudadanos. Cabría, además, preguntarse qué sentido tiene ceder tributos a las autonomías si todas cobran lo mismo, por lo que la propuesta más razonable seguramente es la del presidente gallego, Núñez Feijóo, que habló de fijar una horquilla de máximos y mínimos.

Lo que es evidente es que la Conferencia de Presidentes ha venido a poner de manifiesto las contradicciones y hasta las miserias del Estado autonómico. Porque al fin y al cabo, la presidenta madrileña podría haber contestado a sus críticos: ¿Cómo me piden una armonización fiscal cuando el País Vasco y Navarra gozan de un sistema de financiación a la carta que su partido (el PSOE) y también el mío (el PP) no cuestionan para no molestar ni excitar las pulsiones separatistas de aquellos territorios? Por no hablar de que al estar cedida la competencia sobre educación ni siquiera somos capaces de estudiar la misma historia de España en todas partes. O de la diferente legislación en horarios comerciales, o en tratamiento de residuos, o los desiguales derechos que se reconocen a los inmigrantes ilegales... Podríamos seguir señalando desajustes entre territorios que dan como resultado residentes con más o menos derechos, privilegios, posibilidades. La Conferencia, en definitiva, ha venido a poner de manifiesto no tanto la necesidad de una recentralización que a estas alturas parece casi imposible tras casi cuatro décadas de fomentar unas identidades regionales que en algunos casos se crearon artificialmente, como la coordinación de leyes y procedimientos para evitar casos como el de la competencia desleal que ejerce Madrid con su política fiscal.