TERRAZAS E IMPUESTOS

Incluso en un día tan frío como el de ayer, al menos para lo que es habitual en Valencia, las terrazas del centro de la ciudad en las que al mediodía daba el sol presentaban un buen aspecto, tenían clientes. No hace falta ser un observador muy atento del entorno urbano para darse cuenta que por esta circunstancia, por su clima, Valencia es una ciudad de terrazas. Y tampoco es necesario consultar estadísticas sobre licencias de apertura para constatar que la restauración se ha convertido en un sector con una gran movilidad de locales, un valor refugio para profesionales que se han quedado en el paro y que ven en un pequeño bar o en una pastelería-cafetería una oportunidad para emprender una nueva aventura laboral. La abundancia de terrazas produce excesos, con algunas calles y plazas prácticamente tomadas por mesas, sillas y sombrillas que no dejan sitio para los peatones. En algunas aceras, el espacio disponible apenas llega a un metro de anchura, lo que debería obligar al ayuntamiento a tomar cartas en el asunto para reordenar una vía pública en la que también sobra mobiliario urbano y faltan árboles. Pero de momento, lo que tiene previsto el consistorio es una redistribución fiscal de lo que pagan los bares y cafeterías por la instalación de terrazas, de manera que unos 400 establecimientos del centro van a pagar más mientras otros locales de los barrios tributarán menos y el resto se quedará igual, ingresando la Hacienda municipal en conjunto lo mismo. La Federación de Hostelería ha puesto el grito en el cielo ante una subida de hasta un 74% que más parece orientada a que algunos propietarios de los negocios desistan de su intención de seguir montando una terraza en el exterior. Voluntad que seguramente está condenada al fracaso, porque desde la aprobación de la famosa ley antitabaco no hay bar que se precie que no disponga aunque sea de un par de mesas junto a la entrada, y más, insistimos, cuando el clima acompaña, como es el caso. Así que más que por voracidad recaudatoria, que hay que descartar si como aseguran van a ingresar lo mismo, habrá que concluir que lo que se pretende es reducir el número de terrazas en el centro, aunque la fórmula elegida para hacerlo no parece la más lógica. El riesgo de morir de éxito que corren las ciudades turísticas (Venecia convertida en un parque temático sin habitantes, o Barcelona y Amsterdam, entre otras, saturadas de visitantes) ha provocado ya movimientos de cautela entre unas autoridades que, sin embargo, se enfrentan a un dilema de difícil resolución: el turismo, la hostelería, la restauración, está dando empleo a miles de valencianos, por lo que poner trabas al sector es arriesgar estos puestos de trabajo. Y sin tener un modelo alternativo al de eventos/turismo/ladrillo.