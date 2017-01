Los separadores de la RTVE

Los nacionalismos separatistas vasco, catalán o gallego no son una reacción al nacionalismo separador español, en contra de lo que pensaba Castelao. Pero que hemos llegado a un punto en que separatistas y separadores se retroalimentan es más que evidente. Como lo es que no pocos organismos e instituciones públicas avivan consciente o inconscientemente este encono. Les pondré un ejemplo que no les sorprenderá. RTVE recibirá este año 343,60 millones en concepto de «compensación por servicio público». El resto, hasta los 972,8 que tiene previsto dilapidar en el presente ejercicio, los obtendrá de ingresos por ventas (44,9) y de exacciones a terceros: la tasa de reserva del dominio radioeléctrico (380) y las aportaciones obligatorias de los operadores de telecomunicaciones y TV (197).

Me abstengo de valorar qué servicio presta a la comunidad una RTV pública que programa revistas de cotilleos, concursos para menores, espacios de espiritismo y otras zafiedades. Y que, por no cumplir, no raya a la altura de la BBC en lo que al cuidado del idioma y a la independencia de sus noticiaros se refiere. Por el contrario no voy a poder sustraerme a comentar el contumaz ombliguismo que contamina su cada vez más escasa producción propia, a pesar de contar con una plantilla de 6.300 personas. Un aldeanismo informativo, cultural y deportivo que en ocasiones raya el etnocentrismo de lo exagerado que llega a ser.

«Madrid, Madrid, Madrid». El ámbito periodístico de RTVE empieza y termina en el estribillo del chotis de Agustín Lara. De la M-50, una obra pública que con harta frecuencia separa al rompeolas -dícese de Madrid- de las Españas, no hay quien la saque. Luce la E de España, se nutre, y con qué esplendidez, de los presupuestos generales del Estado y, sin embargo, a menudo se comporta como si fuera una emisora local. Otra TeleMadrid. Llueve en Madrid y nos mojamos todos, Moma incluida, aunque estemos sufriendo una larga sequía. ¿Ferias? ¿Estrenos? ¿Acontecimientos? Ninguno como los de la Villa y Corte, por más de índole municipal que sean.

El problema es que si informativamente RTVE peca de pueblerina y culturalmente ignora la riqueza de España, futbolísticamente es una prolongación del palco del Bernabeu. Es tan inadmisiblemente forofa del Madrid como la CCRTV lo es del Barça. Los 2:53 minutos, una eternidad en televisión, que el Telediario 1 dedicó el domingo a la previa del encuentro Real Madrid-Sevilla generaron más separatistas entre la audiencia que 2,53 mítines de Puigdemont. Acababa de jugar y ganar el Valencia, cosa que desgraciadamente era noticia nacional. La tarde-noche anterior habían disputado sus partidos el 2º (Barcelona), el 4º (Villarreal) y el 5º (otro equipo de Madrid, el Atlético) clasificados. Pues hasta que no se cansaron de ejercer de separadores (madridistas), no les prestaron ¡unos segundos! de atención.