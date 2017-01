Supongo que no tardarán en salir en manada los detractores de 'La la land', a medida que la película vaya haciéndose más famosa, acumulando mayor número de premios e incorporando espectadores a sus filas. No suele fallar esa ecuación: si gusta a una mayoría despierta dudas y sospechas y pierde el don de hacer sentir especial a nadie. Antes de que yo mismo caiga -me podría pasar- en la tentación de renegar de un título que me ha entretenido y sorprendido prefiero dejar constancia por escrito de que me declaro 'la-la-landista', confesar abiertamente que he disfrutado con este musical de estética cuidada, guión sencillo, canciones contagiosas y personajes empáticos. Pero sobre todo me ha gustado porque me ha hecho pensar en sueños, en el precio que hay que pagar por llevarlos a cabo o no. Porque me ha hecho recordar las veces en que me he detenido a pensar en lo que pudo ser y no fue o en que me he preguntado qué habría pasado si. Nada me puede satisfacer más que las películas, los libros, las series o las conversaciones que me incitan, una vez se han acabado, a reflexionar, a repasar o a ponerme en situación. O las que me generan dudas. Y nada me puede defraudar más que desear terminar un libro, una película, una serie o una conversación para olvidarlas por siempre jamás. 'La la land' ha sido de las primeras, lo cual demuestra que no sólo aquellas obras sesudas y complejas son capaces de remover. A veces las propuestas más básicas, cuando están bien pensadas y ejecutadas, pueden motivarnos. Y en esas ando, lalalandista convencido.

Después de haberme entretenido durante dos horas y haber hecho que moviese los pies desde mi butaca (es lo más parecido al sentido del ritmo a lo que me puedo aproximar) la película de Damien Chazelle ha conseguido que rebobine y piense en las decisiones tomadas, en las consecuencias que estas acarrearon y sobre todo en cómo se habría escrito mi vida si hubiese tomado caminos diferentes. Es algo que produce cierta curiosidad. No arrepentimiento, pero sí intriga, aunque seguramente en el momento en que optamos por algunas de esas decisiones no éramos conscientes del modo en que nos iban a determinar. A veces las elecciones se deben al azar, otras a la oportunidad, puede ser que nos dejamos simplemente llevar. Las grandes decisiones en ocasiones no son tan meditadas, en parte porque no somos conscientes siempre de que estamos ante una gran decisión, ni de la repercusión que tendrá. Afortunadamente no lo somos, porque nos declararíamos indecisos de por vida, objetores de decisiones.

También pensé en el precio de los sueños, en ese doble fondo que tienen, en las obligaciones que traen con ellos. A menudo se habla del placer de conseguir los sueños, pero raramente se mencionan los sacrificios, disgustos y quebraderos de cabeza que suelen traer consigo los sueños logrados. Las renuncias que esconden. Soñar es inocuo, dócil, placentero, algo naif. Pero cumplir los sueños es duro, contundente y suele dejar heridas. Que sangran algunos días, en que te dedicas a pensar en lo que pudo ser y no fue.