Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que presencié un encuentro entre el Villarreal y el Valencia y han pasado 30 años desde entonces. Un servidor daba sus primeros pasos en este negocio venido a menos del periodismo deportivo cuando un equipo simpático por humilde se ponía el traje de David para apear de la Copa al Goliat de la capital. Y lo hizo. Por aquel entonces El Madrigal no era un estadio. Era un campo de fútbol que irradiaba todo el sabor y la precariedad del club que allí habitaba. La germanor afloraba por generación espontánea y no era necesaria campaña alguna para que dos aficiones desiguales en número pero idénticas en lo tocante al amor por sus colores se cogieran de la mano sin que nadie les empujara a hacerlo. Años más tarde el Villarreal mutó en 'submarino amarillo' con Fernando Roig al mando y el escenario fue, poco a poco, cambiando. El crecimiento sostenible y solvente de la entidad amarilla acabaría consolidando al Villarreal en Primera División hasta mutar en lo que hoy es en España y Europa y el equipo simpático, a ojos del valencianismo, dejaba de ser humilde por mor del mecenazgo y gestión de la familia Roig volcada en generar 'algo grande' también en el fútbol. De ahí a perder la simpatía del valencianismo quedaba un pequeño trecho que se veía reducido cada vez que el Villarreal cosechaba un buen resultado contra el Valencia. Desde Valencia se oteaba un competidor a 70 kilómetros y desde El Madrigal se advertía cada vez más próxima la conquista de la capital. De aquella entrañable simpatía tan solo quedaba un lejano y difuso recuerdo. Proliferaron paellas gigantes y campañas llamando al beso. Pero esa era una germanor impostada. Una hermandad de cartón piedra sin mayor fundamento ni contenido que un puñado de consignas cocinadas en despachos de poder político y divulgadas machaconamente desde los medios públicos. Ya han pasado años y vicisitudes de todo orden como para quitar caretas y poner las cartas sobre la mesa. Creo que es bueno para todos aparcar hipocresías de una vez por todas. Hoy, aquel campo de fútbol modesto es el flamante Estadio de la Cerámica. La realidad del Villarreal CF es la realidad de un club potente deportivamente sólido aún con un 'techo social' limitado por su enclave geográfico y la del Valencia CF es la realidad de un gran club respaldado por una afición fiel y numerosa -lo cual le confiere un mayor margen de crecimiento- pero empequeñecido hasta rozar el descenso por reiteradas gestiones disparatadas. La rivalidad por la hegemonía futbolera ha vivido momentos de máxima tensión alcanzando el zénit con un gol de Jonas que cayó en Villarreal como uña puñalada en el corazón y desde el Cap i Casal se observa con recelo -cuando no con envidia- el crecimiento ajeno. Partidos como el del sábado deben ser lo que realmente son: una pugna entre dos equipos con una rivalidad elevada a la máxima expresión que disputan tres puntos que pueden ser vitales a final de temporada: uno para colarse en la Champions y otro, para desgracia del valencianismo, para salvar una temporada caótica con la mayor dignidad posible. Sin violencia por supuesto, pero sin tregua.