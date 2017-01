Después de varias propuestas fallidas, el Gobierno ha conseguido acordar con el PSOE (que se abstendrá) y Ciudadanos un procedimiento extrajudicial para resolver el conflicto de las cláusulas suelo con el fin de evitar el colapso de los juzgados. Las entidades deberán hacer a cada cliente una propuesta de devolución de lo percibido de más y de los intereses de demora. Sin embargo, los bancos tiene libertad para decidir en qué hipotecas no actuar -por considerar que las cláusulas son transparentes y no abusivas- y cómo, ya que también puede ofrecer compensarlo mediante amortización de parte del capital de la hipoteca pendiente o la reducción de tipos de interés, siempre que lo acepte el cliente. Evidentemente, si la negociación, que no puede durar más de tres meses, no fructifica, la vía de los tribunales está abierta. El sistema introduce mucha flexibilidad en beneficio de la banca y los afectados echarán en falta cierto automatismo en el cálculo con el que sentirse más amparados y obviar la negociación. Un encaje difícil ya que se trata de un contrato entre particulares. Al menos, el rigor fiscal se ha atenuado.