APOCALIPSIS GÉLIDO

La murga demarró hace una semana. El frío, que llegaba el frío con su lengua siberiana y su pérfido viento polar, con su inevitable derrama de gripe y de virus estomacal. El frío abría y cerraba los informativos y saturaba la sección del tiempo. Cualquier cuenta atrás genera una ansiedad terrible y ya estábamos todos atacados, a la espera de las bajas temperaturas. Gracias a sus mensajeros el frío adquirió cotas de catástrofe nuclear o apocalipsis zombi. El frío que irrumpía por fin cruzaba la frontera del ascensor para deslizarse en todos los rincones. «¿Pero ya empieza el frío?», era la pregunta más sobada. Y en efecto la dentellada fresca sí se instaló a nuestra vera, con lo que, en cierta medida, se colman nuestras expectativas e incluso suspiramos aliviados mientras cerramos las nalgas al caminar no sea que nuestra inocente retambufa se acatarre ahora. Hemos escuchado quizá demasiadas teorías sobre el cambio climático y el paulatino calentón que sufre nuestro descosido y vapuleado planeta, de ahí que, de repente, el frío se convierta en una plaga, en el enemigo implacable, en la antesala, quién sabe, de la hambruna. Pero no hace tantos años yo recuerdo copos de nieve que no cuajaron sobre el asfalto de nuestra ciudad, y varias mañanas con el agua de las fuentes heladas. Durante el invierno, y sobre todo en enero, que diría mi querido Vicente Lladró, es que hace frío. Siempre. Unos años aprieta más que otros, y punto. Sin embargo nos sugestionan y mientras lanzan sus andanadas nos acoquinamos progresivamente y nos tornamos temerosos porque el frío, hoy, se convierte en una suerte de maldición bíblica. Lo mejor se lo escuché a un audaz reportero con gorro lanoso incluido. Mostraba serio semblante y soltó: «Estas temperaturas no se alcanzaban desde ¡hace cuatro años!». El frío, qué miedo.