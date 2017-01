Valencia sin coches

Somos tremendistas. Los valencianos. Sí. No tenemos el 'seny' cursi de los catalanes. Nosotros somos más brutos. Hace frío y parece que llega la glaciación. En el último millón de años han tenido lugar cuatro. Pues ya tenemos la quinta en las comarcas centrales de la Comunitat. Pero es que es enero. Pleno invierno. Y lo normal es que bajen las temperaturas y tengamos que abrigarnos. Lo extraordinario sería ir en mangas de camisa. Lo mismo pasa en el fútbol. El Valencia gana dos partidos y hay que renovar al entrenador de por vida y esculpir un monolito del amo singapurense; si enlaza dos derrotas hay que cambiar al ocupante del banquillo y gritar contra el dueño. Sin medias tintas. Y ha llegado Grezzi, que asume el refrán de que uno no es de donde nace sino de donde se pace. El concejal, italiano de nacimiento, ha esperado tanto tiempo para tocar poder, ha batallado tanto en las redes sociales, que ahora no quiere dejar pasar el tiempo y todo tiene que ser para ayer. Su primera víctima ha sido el coche. Reducción de carriles para hacer el anillo ciclista y regulación de semáforos para perjudicar la frecuencia. El cuerpo le pide quitar el aparcamiento nocturno en el carril bus y cerrar al tráfico todo el centro de la capital. Algún barrio también. O dos. O muchos. Y sin consultar demasiado. ¿Para qué? Soy el sabelotodo hasta que el comité de empresa de la EMT me afea que los cambios de circulación en la avenida Barón de Cárcer se hicieron sin los informes de riesgo ni de la Policía Local. El singular edil sólo ve enemigos cuando se le contradice. Los conductores no somos tus adversarios. Deseamos una ciudad más saludable pero no sentirnos unos apestados. Y no hace falta levantar la ciudad a la vez. El colapso de tráfico en el centro y los accesos son continuos. A lo bruto. A lo valenciano.