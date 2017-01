QUÉ ES SER DEL VALECIA

Qué gran mañana de fútbol! El domingo volví a ver en Mestalla un equipo de fútbol y una afición volcada. Gracias, Voro, por la parte que te toque. Y gracias, Mestalla, por la gran parte que te tocó. Los futbolistas sintieron desde el inicio que el valencianismo estaba de su lado en el peor momento y se liberaron de la presión que les tenía carcomidos. Jugaron como nunca y ganaron como. casi nunca. Jugando bien al fútbol, con buena actitud en cada balón, con Carlos Soler en plan capitán general, con goles a favor pronto y sin oportunidades en contra. Todo fue maravilloso dentro del estadio.

Pero el domingo en Mestalla fue también matinal de nuevo de protestas, pancartas y demás muestras de repulsa a Lim y compañía en los aledaños de Mestalla. Por fortuna, la grada de animación se dedicó durante el partido a la finalidad de su existencia: alentar al equipo, animar en los peores momentos y contagiar al resto del estadio. Mantendré siempre que es necesaria y que el equipo lo agradece. El club se equivocó con la medida veraniega de negar la entrada en la curva a los mayores de 30 años y ha rectificado como no podía ser de otra manera. Porque, efectivamente, animar no tiene edad.

Pero luego está la politización del asunto. Lo primero que hay que recordar es que animar no legitima a nadie a hacer lo que le venga en gana ni a exigir más allá de sus potestades. Animar es un acto libre que no implica ninguna obligación del club a cambio. Y lo segundo es que, con todo el respeto a cualquier manifestación crítica a Lim porque yo también estoy harto de su gestión, hay que situar cada cosa en su contexto. Nadie puede apropiarse de la palabra 'valencianismo' para en base a ella soltar todo lo que uno quiera por la boca. El 'valencianismo' no son 500 personas que se juntan en la puerta del palco de Mestalla a llamar mentirosa a Layhoon o a pedir la salida de Peter Lim. 500 personas que legítimamente protestan representan el 1% de la gente que puede llenar Mestalla. Y el 1% es el 1%. Ni más ni menos. Del mismo modo que yo y mis opiniones no representan al valencianismo sino sólo al que escribe estas letras.

Yo no sé cuánta gente quiere que Lim se marche para siempre y cuánta sólo le pide que cambie de una vez su estructura de club antes de sacar la guillotina. Lo único que si sé es que el valencianismo son millones de opiniones que confluyen en el amor a unos colores y que, mayoritariamente, no quieren más que su Valencia gane partidos y -si es posible- sea un club reconocible. Sin insultos ni pancartas. Y desde que llegó Meriton a Valencia ni victorias ni identidad. Esa es nuestra pena. La de todos los que quieren lo mejor para el Valencia y forman esa gran familia llamada 'valencianismo'.