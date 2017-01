La semana de los prodigios

El presidente de Estados Unidos se alía con un exKGB contra la CNN; el de la China de Mao reivindica el libre mercado en una cumbre mundial, y Bárcenas dice que las empresas daban dinero al PP por pura bondad. ¿Y lo asombroso es que nieve en Valencia? Casi parece de lo más normal. De cualquier forma, lo menos asombroso de todo, aunque aparente novedad, es el mea culpa de Cospedal en el Congreso en relación al Yak 42. Hay imposturas que resultan casi más blasfemas que aquella actitud que pretenden corregir. La de Mª Dolores de Cospedal fue una de ellas. Su petición de perdón fue el mejor ejemplo de tacticismo político. Pero la oposición está tan ciega en sus propios postureos que prefiere más la aparente victoria sobre el PP que un triunfo real materializado en cambio de políticas, no de gestos.

Lo del Yak-42 fue una vergüenza desde su inicio: un desgraciado accidente tal vez debido a un recorte infame de gastos -nunca sabremos si se hubiera producido igualmente con otro avión- y la incapacidad de un gobierno por asumir las responsabilidades. Todo ello, acompañado por una oposición que, mordida la pieza, no la deja hasta que la exprime por puro interés. Algo de todo esto sabemos en Valencia. Y, en medio, el dolor infinito de unas familias que merecían respeto por ambas partes, por un gobierno que representa al Estado al que servían quienes murieron y por unos partidos políticos más preocupados por la obtención de beneficio que por aliviar su sufrimiento.

Quien debía pedir perdón no era el Estado, como decía Cospedal, sino el gobierno. Los españoles acostumbramos a acompañar en el duelo a las víctimas pero los gobiernos, no siempre. Fueron las órdenes políticas, comandadas entonces por el PP, las que no honraron a los difuntos ni dieron respuestas a sus afligidos deudos. Las instituciones del Estado, 'per se', son inexpresivas. Ni celebran ni se arrepienten. Son quienes las dirigen en cada momento los que están obligados a rectificar el error y asumir responsabilidades. En el asunto del Yak-42 echaron balones fuera, o mejor dicho, ministros. La salida hacia Londres de Trillo fue tan evidente en su intención como el perdón de Cospedal. Aquella pretendía alejarlo de la tormenta; éste, mantener el poder a cualquier precio. La actual ministra parece dispuesta a todo con tal de apagar fuegos que puedan hacerla saltar. Por ejemplo, una coz con mensaje del 'marianismo' para el lenguaraz Aznar, y el intento por asumir el rol de Sáez de Santamaría que tan bien desempeña la vicepresidenta acudiendo en rescate de Mariano siempre que lo necesita.

Y la oposición está tan necesitada de triunfos ante su parroquia que no quiere ni gastar el cartucho del cinismo de Cospedal no sea que quede en evidencia la tomadura de pelo a los que pedían la cabeza de Trillo. Prefieren aceptar las disculpas, como si eso, en política, significara algo más que un gran ejercicio de estrategia.