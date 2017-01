POLÍTICA BANAL

Seguramente no es tanto una cuestión de edad como de aptitudes (casi más bien de actitudes) tecnológicas o, para ser más exactos, digitales, pero el caso es que si a estas alturas aún me sigue sorprendiendo el exhibicionismo del que hacen gala millones de particulares que cuelgan en la red desde los actos más rutinarios de su vida cotidiana hasta los acontecimientos familiares y personales, la sorpresa deriva en inevitable desagrado cuando son los representantes políticos quienes nos regalan secuencias tan memorables e inolvidables de su día a día como un nuevo peinado o el paseo en bicicleta llevando a su perro de la mano. Aunque no sea el factor principal que explique este malestar, algo debe de tener que ver la edad como barrera que separa dos mundos infranqueables, porque la mayor parte de estos improvisados políticos-actores son hombres y mujeres de menos de cincuenta años, mientras que entre los que ya han cumplido el medio siglo es más difícil encontrar esta tendencia a hacer de la vida privada un catálogo de fotos públicas, tal vez porque los de mi generación y por supuesto las anteriores aún reverenciamos la fotografía clásica, la que obligaba a fijar bien el encuadre, a medir la luz y a no disparar sin estar seguro porque luego esas imágenes se llevaban a revelar y costaban dinero, y si salían bien se guardaban en un álbum, pegándolas cuidadosamente, mientras que ahora se almacenan en una 'nube', por decenas, cientos, millares, lo que ha provocado que pierdan valor y, al mismo tiempo, que se quieran compartir al instante, porque su consumo y su durabilidad son efímeros, un visto y no visto, no tienen intención de perdurar. Es evidente que esta nueva generación de políticos treintañeros se ha dado cuenta que la sobreexposición informativa a la que nos somete Internet no deriva en personas más informadas sino justamente en lo contrario, en buscadores de lo anecdótico y lo superfluo entre el aluvión de mensajes, noticias, comentarios, videos y 'memes'. Políticos banales para una sociedad más banal todavía que se aburre rápidamente de todo y necesita estímulos constantes. No me sorprende nada, por consiguiente, que quien en las últimas semanas se ha dejado querer y ha amagado con presentarse como alternativa a Albert Rivera en la asamblea que el partido naranja celebrará la primera semana de febrero, finalmente no vaya a hacerlo porque justo en esa fecha ha fijado su boda con otro dirigente del mismo partido, cuando podía haberla adelantado o retrasado si tan preocupada y comprometida se mostraba con el futuro de su formación. Es un final lógico y coherente para una aventura descabellada que nunca pasó de un 'meme', de una foto subida a Instagram, de un tuit ingenioso.