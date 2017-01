La señora ministra de Defensa dice que entre sus muchos defectos no está la soberbia, y por eso ha pedido perdón en nombre del Estado, de la catástrofe del Yak 42. Lo de la soberbia no hacía falta que nos lo dijera pero un pelín despistada sí es. Ignora que el Estado somos todos, los cuarenta y tantos carpetovetónicos, y yo como el más humilde del Estado no pido perdón. Si los demás partidos de ese Estado de marras están de acuerdo con la petición de perdón es, sin duda, porque cualquiera de ellos, hubiera cometido exactamente el mismo error, porque los ministros están para firmar, sin leer lo que firman (salvo honrosas excepciones), y los culpables de los errores de los ministerios son siempre los mismos funcionarios, que no cambian, cualquiera que sea el partido que mete la pata.