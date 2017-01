Cuando se intenta explicar el fenómeno separatista de Cataluña se aduce que uno de los errores fundamentales que ha coadyuvado a ello ha sido que las competencias de Educación se hayan transferido a las comunidades autónomas y por tanto a Cataluña. Pues bien, aunque esa afirmación es cierta, habría que darle un sesgo de mayor rotundidad. Es el error fundamental. Sin esa circunstancia no existiría este proceso. Jordi Pujol, ahora presunto corrupto, denostado y hábil e inteligente político catalán, diseñó hace más de treinta años toda esta singladura. «El idioma, la bandera, la enseñanza», con ese lema y con los profesores catalanes como sacerdotes de esta ceremonia continua, se ha alcanzado el objetivo: que la mayoría de catalanes menores de 40 años sean independentistas. Bien, ya sabemos el mal y ahora ¿cómo revertirlo? Pues la única forma de revertirlo es que la Educación vuelva al Estado. Las comunidades autónomas que tengan lenguas cooficiales, deben tener atributos sobre ella, en una parcela proporcionada a lo que debe ser. Materias como la Historia, Geografía, Lengua y Literatura españolas, deben ser comunes e iguales a todos los españoles sin ninguna contaminación ideológica o identitaria. Sólo así puede revertirse la situación. Los políticos lo saben pero no tienen el coraje de reconocerlo o al menos de admitirlo. En la Comunidad Valenciana, esa singladura, con el Gobierno bitripartito se está intentando lanzar. Pero ni tienen capacidad para llevarlo a cabo y sobre todo el tiempo, esperemos, para realizarlo. pero sigue siendo peligroso. Cuando haya un nuevo Gobierno valenciano, hay que revertir todas, absolutamente todas las leyes o pronunciamientos que lo hubiesen propiciado. Los valencianos tenemos una lengua propia, que hay que protegerla y enseñarla y que es un orgullo y una riqueza tenerla, pero no podemos exclusivizarla con esa inmersión lingüistica y negar el derecho al habla del idioma oficial de España. No podemos ni debemos encerrarnos en lo local y negarnos a lo universal. No podemos ni queremos ser miembros de segunda de un inexistente y falaz Países Catalanes. ¿Verdad, Sr. Marzà? Nuestros hijos, nuestros nietos nos lo agradecerán y seremos más libres, más cultos y más felices.