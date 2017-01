Hacia un nuevo modelo más justo

Quince de los diecisiete presidentes autonómicos acudieron ayer a la convocatoria del Gobierno en el Senado, la VI Conferencia ya, en lo que sin duda constituye un éxito que no se ve empañado por la inexplicable ausencia de las dos autonomías que tradicionalmente han planteado problemas de articulación en el conjunto de España, es decir, Cataluña y el País Vasco, embarcada la primera en un desafío soberanista en toda regla. El gran asunto sobre la mesa de esta reunión de las regiones era el de un nuevo modelo de financiación que trate de atender las reivindicaciones de las que se sienten maltratadas por el actual reparto de los fondos estatales pero sin crear un nuevo grupo de damnificadas. Obviamente, contentar a todos no es posible y, como se ha podido comprobar a través de las declaraciones de los líderes autonómicos, existen criterios de baremación incompatibles (población, superficie, insularidad, enjevecimiento...), por lo que es precisa una labor de armonización entre posiciones que de salida parecen muy enfrentadas. Máxime cuando tampoco hay acuerdo sobre cómo calcular las balanzas fiscales para fijar con exactitud qué es lo que aporta cada territorio. La buena noticia para la Comunitat Valenciana de la reunión de ayer es que al menos existe la voluntad de reformar el modelo, en eso parecen estar todos de acuerdo, y de hacerlo consensuadamente, atendiendo en este sentido a la reclamación planteada, entre otros, por el presidente Puig. La cara amarga es que este sistema renovado no tendría efecto retroactivo, como pretendía el jefe del Consell, con el fin de aliviar una situación financiera de la Generalitat que sin ningún tremendismo cabría calificar de dramática, con una deuda que ya alcanza los 43.000 millones de euros y un déficit para este año que volverá a situarse en los 1.000 millones. En cualquier caso, en los próximos meses el Consell tendrá que hacer valer una postura que sin poner en cuestión el elemental principio de solidaridad interterritorial preste atención a una comunidad que con una renta per cápita por debajo de la media nacional se sitúa en el grupo de las comunidades que aportan al Estado más de lo que reciben.