Ola de frío

Llevo cuarenta años en Valencia y solo vi nevar aquí una vez. Recuerdo que la nieve trataba de afianzarse incluso en el puente del Real y que la perplejidad y el contento eran generales entre las personas que íbamos por la calle. La nieve tiene eso: que da alegría. Incluso en tierras donde nieva mucho. En ese caso la da cuando lleva tiempo sin nevar y finalmente cae. A veces, claro, provoca problemas.

No es fácil identificar a nuestra comunidad con la nieve. Pero viene cada año a visitarnos, y deja su estela blanca y luminosa en las montañas del norte de Alicante y en las mesetas y montes valencianos que lindan con las provincias de Teruel, Cuenca y Albacete. Pero donde forma parte del paisaje habitual, como en otras regiones de España, es en la zona alta de la provincia de Castellón, el mayor tesoro del interior valenciano. Tanto por su nieve del invierno, como por la belleza extraordinaria de sus pueblos. No debemos olvidar que en la lista de los más bonitos de España, lista rigurosa, Castellón, junto con la vecina Teruel, son las provincias donde hay más pueblos sensacionales. Y eso lo suelen saber los castellonenses de la costa, pero no tanto los valencianos de provincia y probablemente menos los alicantinos. Para quienes Fredes, por ejemplo, está un poco en el fin del mundo. Incluso la prodigiosa Morella. O Culla, lugar mágico. Sin olvidar el insólito santuario de la Balma, que parece un talud del Pamir.

La nieve pone cada año de breve actualidad a esas tierras del norte valenciano. Que colindan con la comarca turolense del Matarraña, uno de los primores naturales de Iberia. Y sede de villas y pueblos bellísimos: Valderrobres, Calaceite, Beceite y su Parriçal, La Fresneda. Los valencianos tenemos un paraíso muy cerca, pero lo conocemos bastante poco. Y es una pena. O acaso no: porque los que sí lo conocemos lo disfrutamos más tranquilos. Sea como fuere, Valencia también es nieve. Y al norte del Penyagolosa, por los cordales de peñas y frío que la unen y la separan de Aragón, sucede un mundo lleno de tiempo y de espacio, de fascinación y misterio. Y luego, bosque adelante, entre la nieve, aparecen los pueblos altos y bravos. La ola de frío que se anuncia es una misteriosa llamada de esa tierra valenciana remota y raigal. Es bueno conocer el mundo, ya lo creo, cuanto más mejor; pero hacerlo sin haber estado en el Alto Maestrazgo, el Alcalatén, les Ports. es un poco raro. Yo diría que hasta desleal.

Y bueno, qué hermoso hablar de la nieve y no hacerlo de política. Alguna vez conviene. Oxigena. Y por otra parte, todo es política. Porque cuidar de esos pueblos, darles servicios para que no se queden vacíos, es una importantísima acción pública. Una obligación política y también moral.