Duro 'Brexit'

No habrá medias tintas: será un 'Brexit' duro y el Reino Unido se irá del mercado único en cuanto concluya la negociación con la Unión Europea, un acuerdo de salida que deberá ser ratificado por el Parlamento británico. Así lo manifestó ayer Theresa May, reconfortada sin duda por el aliento interesado que le proporciona Donald Trump. Sin embargo, May quiere también mantener «un acuerdo ambicioso de comercio libre» con los 27 y el «máximo acceso al mercado único en términos totalmente recíprocos». Como le han reiterado hasta la saciedad desde Bruselas, para tener libre circulación de mercancías tiene que aceptar el resto del paquete -personas, servicios y capitales-. Europa no admitirá menos. Desde el punto de vista económico, la recuperación de la plena soberanía puede suponer para el Reino Unido oportunidades y graves inconvenientes, pero desde el punto de vista político la ruptura representa un golpe muy serio a la integración europea y a la globalización.