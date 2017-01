Provocación innecesaria

La libertad de manifestación -que al igual que la libertad de expresión es un logro en España de la ahora denostada Transición y de la vigente Constitución- es la que permite a una entidad como la Societat Coral El Micalet organizar un esperpento nostálgico calificado pomposamente como cabalgata republicana, un eufemismo como otro cualquiera cuyo único objetivo es tratar de molestar a los católicos al intentar hacerla coincidir con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que se celebra el 5 de enero, la víspera de la festividad, aunque este año tuvieron que retrasarla para que no se solapara con una protesta del partido ultraderechista España 2000. Allá El Micalet y quienes le ríen las gracias con esta peculiar forma de entender la ‘convivencia’, basada en la confrontación permanente, en copìar el modelo preexistente -el que está basado en las incuestionables raíces cristianas de nuestra civilización- para replicarlo tal cual pero con una orientación no ya civil sino abiertamente laicista, anticlerical a ser posible. Porque si ridículo es lo de los bautizos o las comuniones civiles, se llega al paroxismo con cabalgatas innecesarias que encima se dedican a recordar un desfile que en 1937 incluía loas a la Unión Soviética y a Stalin, modelo político el uno y personaje histórico el otro que sin duda no merecen que ahora, ochenta años después, sigan en la memoria de los valencianos. Podían preguntar a los herederos de los millones de ucranianos deportados por ‘el padrecito’ acerca de esta cabalgata republicana... Pero si todo esto es criticable, especialmente por la pesadumbre que produce el que una entidad civil se dedique a bucear en un pasado trágico para tratar de crear artificialmente una nueva realidad impostada, lo que es completamente rechazable es que el alcalde de todos los valencianos -no sólo de los nacionalistas, de los republicanos, ni de los nostálgicos del comunismo- dé cobertura a semejante esperpento recibiendo en el balcón del ayuntamiento a una grotesca comitiva y consintiendo que se interprete el himno de Riego para satisfacción de unos pocos -él entre ellos- y para desesperación de todos aquellos a quienes nos gustaría que los gestores municipales se dedicaran a superar la etapa más negra de la historia de España y a promocionar lo que nos une en lugar de lo que nos separa. Alega Ribó en su defensa que cómo no va a abrir el Consistorio a todo el mundo, pero quizás la explicación haya que encontrarla en que sencillamente ése es su hábitat, el espacio en el que se encuentra más a gusto. Y no hablo del balcón municipal, que también, sino de la confrontación, del ellos o nosotros, de la lucha por un modelo socialcomunista, anticlerical y nacionalista ajeno a los sentimiento de la mayoría de los valencianos.