PROFETAS DEL ASCENSO

El Levante vuela hacia Primera guiado con maestría por Muñiz en el banquillo. Todo son elogios para un equipo compacto y competitivo. Basta leer los titulares tras el gran encuentro en el infierno de Huesca, con viento gélido, temperatura bajo cero, césped duro y grada sobreexcitada: «Nada ni nadie puede con este Levante estelar» (Las Provincias), «Lección de eficacia de un líder imperial» (Levante), «Meten la directa» (As) o «Un líder intratable impone la ley de su efectividad» (Marca). Son lo suficientemente ilustrativos como para hacernos una idea de las alabanzas que recibe un conjunto arrasador. Visto lo visto, entre la afición granota ha surgido una nueva moda consistente en tratar de adivinar la fecha de consumación del ascenso. Se admiten cábalas, porras y todo tipo de vaticinios. Hay profetas granoteros que anuncian sin rubor que el santo advenimiento será en Fallas, otros el Domingo de Resurrección por aquello de la simbología, algunos en San Vicent. lanzando -todos- las campanas al vuelo antes de hora. Un sabio profesor que tuve cuando estudiaba en la Facultad sostenía la importancia de conocer la historia porque da la oportunidad de aprender de los errores del pasado. La historia no sirve para nada, decía, pero el que no sabe historia no sabe nada, para -a continuación- citar con solemnidad la manida frase de Lincoln: «Pueblo que ignora su historia, pueblo que está condenado a repetirla». No queremos mentar la bicha pero no sería el primer caso en la historia de la Segunda División de equipo desinflado tras una primera vuelta espectacular. Tampoco hay que ponerse trágicos. El míster parece tenerlo todo bajo control. La plantilla juega de memoria, con independencia de si lo hacen Morales, Rubén, Lerma, Espinosa, Verza o quien sea. No importa. Pero los hábitos demasiado interiorizados conducen a cierto adormecimiento. Y quizá también a la melancolía futura. A estas alturas de temporada, recién finalizada la primera vuelta, es indispensable seguir manteniéndose alerta sin bajar la guardia hasta alcanzar los ochenta puntos (faltan 34 más). El técnico azulgrana sabe del riesgo de caer en la autocomplacencia y continúa afrontando cada jornada como si no hubiera mañana, obligando a pelear cada balón, sin tener en cuenta que se han logrado los últimos quince puntos en juego sin encajar un solo gol. Pero eso no importa. Quizás lo más prudente sería dejarse de predicciones porque «el mejor profeta del pasado es el futuro» (Lord Byron dixit). Aunque, claro, pensándolo bien puede que todo esto no sea más que pecar de falsa modestia. Postureo, como dicen ahora los modernos. En el fondo la euforia que embarga a los seguidores nos lleva, seamos profetas o no, a vernos irremediablemente en Primera. Mi apuesta: el 7 de mayo en Vallecas.