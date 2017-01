En el mundo del toro hay movida, y gorda. Nunca antes se había detectado tanto ajetreo. Hasta ahora estas fechas se aprovechaban para cerrar las primeras ferias y diseñar el grueso de la temporada. En cambio, lo que está trascendiendo por ahora son las estrategias de posicionamientos empresariales; las ferias, comenzando por nuestro abono de Fallas, tendrán que esperar, y algo nos dice que también la publicación oficial de los carteles de la Magdalena.

Llama la atención que lo que pueda tener parada la maquinaria de la puesta en marcha de la temporada sea la guerra, o eso parece, que se ha abierto para conquistar la plaza de Málaga. Ya saben que es coso que estos días sale a concurso y que el inquilino actual es el archimillonario mexicano Alberto Baillères, quien, cosa lógica, quiere continuar al frente del palenque malacitano. Para evitarlo, se han unido, ahí es nada, los Simón Casas, Matilla, su socio en Castellón, Martínez Erice, y el empresario de la Maestranza, Ramón Valencia.

Aunque los actores principales nieguen que la unión sea para evitar que La Malagueta caiga en manos del todopoderoso, en lo económico que no en lo taurino, mexicano, lo cierto es que su acción les delata. Y llegados a este punto, uno se pregunta, por qué esa celeridad en salir al paso de un empresario que lo que pretende es aplicar las mismas estrategias que ellos practican, y no se unen para potenciar el aparato de defensa de la fiesta que cada día está más débil. La última batalla que han ganado los enemigos de la fiesta no ha sido Vitoria, ha sido dejar también sin toros a Pedreguer, unos de los pueblos más taurinos de la Marina Alta. Siguen atacando la base. Son ladinos, pero inteligentes.

Por otro lado, hay que decir que el apellido Miranda vuelve a Granada. El turno le ha tocado a Emilio Miranda Sanz, quien acompañará al empresario José María Garzón en la tarea de prestigiar el coso nazarí como ya hizo su abuelo Don Luis, y su padre, el amigo Emilio Miranda Casas. Un reto que debe llenarle de orgullo.