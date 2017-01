Las magas vienen de San Escobar

Decía el distinguido narcotraficante (reconocido político colombiano, según Wikipedia) Pablo Emilio Escobar Gaviria que «hay tres formas de hacer las cosas: bien, mal y a mi manera». 'My way', como Sinatra. En realidad todos tenemos algún modo propio de cosechar logros. Yo, por ejemplo, siempre que compro calzoncillos me llevo también un par de calcetines (por lo de ducharse todo y cambiar muda completa que nos inculcó el denostado europeísmo) y sin embargo, en mi cajón de ropa íntima, siempre veréis presentes el doble de gayumbos que de patucos. Puedo presumir, por tanto, de poseer un estilo singular y misterioso de perder calcetines, ya que ni me los quito en la oficina (lo juro) ni los uso de guantes o funda de pistola. Desaparecen. Simplemente se desmaterializan a su aire, o sea al mío. A mi manera debí aprobar las matemáticas de Bachillerato, convencer a director y subdirectora de que me dejasen escribir en este periódico o renunciar a una prometedora carrera de estrella de culebrón para meterme a diputado, ¿o no?

A su manera ha triunfado esta semana el ministro polaco de Exteriores, W. Waszcykowski. Su país quiere entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU y eso exige juntar votos diplomáticos de todo el mundo. Seducir. Con tal intención, nuestro artista pasó unos días en Nueva York invitando a reuniones, cenas y copas a perritos y gatitos. Y a alguna palomita también. El caso es que al volver a casa, muy satisfecho, anunció a los medios haber conseguido el apoyo incluso de pequeños estados como Belice o San Escobar. Plata o plomo, chistaría el narco. ¡San Escobar! ¿Quién estuvo de fiesta invitado por el ministro haciéndose pasar por representante de la república de San Escobar? Un dios de la comedia, claro. Un cachondo mental. ¿Capital de San Escobar? Ciudad de Pablo Emilio. ¿Danza típica? Mariquiando. ¿Paisaje inolvidable? Playa de polvos blancos. En seguida se abrieron en internet perfiles oficiales de esta isla surgida de la bruma de los gintonics y hoy ya tiene bandera (estelada, claro), himno ('Devórame otra vez') y dictador chavista (más Errejón que Iglesias). La gente se monda.

Pablo Escobar además aconsejaba: «El día que tenga que hacer algo muy malo, hágalo bien hecho». Igual que el alcalde de Valencia que este domingo dejó de conmemorar 30 años de España en la Unión Europea y 25 del asesinato por ETA de Manuel Broseta para agasajar a las reinas magas republicanas en el ayuntamiento. Tal cual, algo malo bien hecho. Puñetazo de ideología aldeana. Valencia no es así. Niños, los Reyes Magos vienen de Oriente pero las reinas magas de San Escobar.

Qué lástima que San Escobar no exista, después de todo su benigno clima sería magnífico para enviar con educación a unos cuantos vendedores de política tóxica y humo a tomar viento por allí. Quiero decir a la eme, pero a mi manera por supuesto.