UNA APUESTA POR LA ORIENTACIÓN

Más pedagogos, en general orientadores, para todos los colegios de Primaria. Ésta fue la sugerencia que las patronales de la Concertada y el colegio oficial de pedagogos lanzaron a la Administración educativa. Sobre todo, «en los primeros ciclos educativos», apostillaron. Una sugerencia que no es nueva ni exclusiva. También la Pública, algo más dotada en este aspecto, tiene la misma necesidad. Es una promesa tan histórica como incumplida. Los departamentos de orientación se ven en Secundaria, pero en Primaria son excepcionales, o más bien son gabinetes compartidos entre varios centros o de manera municipal.

España tiene una ratio de alumnos por profesor relativamente baja en relación con otros países de la OCDE, sobre todo, por la dispersión de especialistas en Secundaria. Sin embargo, la ratio de alumnos por orientador se sitúa entre 600 y los 750 alumnos por orientador, aunque la OCDE recomienda una ratio de 250 y países como Finlandia bajen del centenar. Recuperamos profesorado, dice la Administración, pero falta todavía esa apuesta decidida por la orientación educativa.

A grandes rasgos, son tres las áreas de intervención de los orientadores en cuanto al alumnado. En primer lugar la detección, en el sentido más amplio, de las necesidades educativas especiales, su diagnóstico e intervención. Sólo con un refuerzo de la orientación se podrá plantear una verdadera Educación inclusiva y una atención precoz para luchar contra el fracaso escolar y el abandono educativo. Estas desigualdades académicas que se detectan en los indicadores de Secundaria comienzan en muchos casos en la Primaria, aunque esta realidad no pase de las palabras pues a la hora de legislar, el foco siempre termina en la Secundaria.

Un segundo aspecto en el que el papel de la orientación participa es en la formación integral del alumnado, ya sea trabajando en colaboración con otros especialistas o con el tutor del grupo. En este aspecto, la tutoría juega un papel fundamental, aunque algo coja pues el modelo de tutorías individuales no está tan extendido, ya sea por falta de recursos o por no compartir ese modelo de atención individualizada ajeno a lo meramente académico.

Hay una tercera faceta, la orientación profesional, que es la que se da en Secundaria para ayudar a los jóvenes a encontrar su itinerario de futuro y cuyo papel ha sido reforzado, se supone, con la Lomce a la hora de que el joven decida su camino tras la enseñanza obligatoria. El acierto de la orientación se traduce, en el corto plazo, en la reducción del abandono y las no titulaciones, y a la larga favorece la felicidad de las personas si éstas encuentran su vocación para el resto de la vida.

Otra faceta suele minusvalorarse, que es su participación en la formación y orientación pedagógica del profesorado del centro y, en cambio, también se revela como un aspecto fundamental si queremos mejorar nuestro sistema educativo.

La escuela del futuro es mucho más multidisciplinar que la especialización docente. No consiste tanto en eso, sino en introducir también nuevos perfiles profesionales y reforzar estas áreas de refuerzo que nos acerquen a una atención de los alumnos más personalizada. El objetivo es convertir la escuela en centros de aprendizaje y no tanto de enseñanza, y en ello áreas como la orientación agrandan su participación en colaboración con los docentes. No son sólo los muros de las aulas los que se ponen en duda, sino también los de los despachos; también la individualidad del docente deja paso a un equipo que atiende a un grupo más numeroso, como prueban iniciativas como Horitzó 2020 de los Jesuitas en Cataluña.

Más prosaica es la petición de la Concertada, que simplemente pide más recursos humanos para atender estos desafíos. Mientras, se avanza, tanto en Concertada como en Pública, a base de programas y no con una dotación holgada que sea gestionada desde la autonomía de los centros escolares.

Recién conocido el Informe PISA, no hay que dejar de insistir que el problema de nuestro sistema educativo no está en lo que saben hacer los escolares, pues competencialmente son más o menos comparables con los del resto de Europa. Hay un modelo escolar que traduce esta equivalencia en saberes en un liderazgo del fracaso escolar y en preguntarnos su porqué deberíamos centrar nuestros esfuerzos. La apuesta por la orientación no es el único cambio requerido, pero va en la dirección correcta.