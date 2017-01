En apoyo del señor Trillo

¿Nadie va a defender al señor Trillo? Me parece totalmente injusto que se le culpe exclusivamente de la desgracia del Yak-42 y que se estén ensañando con él la oposición, incluso el imprevisible Ciudadanos, la prensa en general y los familiares de las víctimas. Se ha llegado a difundir que se contrató a conciencia un 'avión chatarra'. ¿Cómo se puede difamar de esa manera? Los pilotos ucranianos también estimarían sus vidas y no se iban a subir a un avión chatarra. ¿Desde cuándo un ministro de Defensa tiene entre sus obligaciones la de ir a revisar un avión antes de emprender el vuelo? En todo caso, y tratándose de una misión militar internacional con mandos conjuntos, la responsabilidad de revisar el aparato y de su idoneidad estaba a cargo de los altos mandos 'in situ' y no del señor Trillo que se encontraba a miles de kilómetros de allí. Se llegó a deslizar por algún medio de comunicación la posibilidad de que los pilotos hubieran ingerido alcohol. ¿Era también obligación del señor Trillo hacerles la prueba de alcoholemia? Me hago cargo del dolor de los familiares, pero todos sabemos de antemano el riesgo que asumimos cuando subimos a un avión, ya seamos civiles o militares, y en caso de accidente, sin discriminación, se tiene derecho a una indemnización económica que, de eso sí se tiene que hacer cargo el responsable, en este caso el Gobierno, y también lógicamente dar el máximo apoyo moral y psicológico.