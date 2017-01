LA SONRISA FRENTE AL EX

Una importante política valenciana recomienda a todo el mundo «llevarse bien con los ex, porque un ex es para toda la vida». Para ello ha servido una parte de la agenda socio-político-económica de la Comunitat durante la semana pasada, para dar cariño a dos expresidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar. Les hemos dado coba los valencianos a través de un premio para el exdirigente socialista y, respecto al expresidente de honor del PP, mediante una comida organizada por los empresarios de AVE.

Una reciente corriente de opinión lamenta el respeto reverencial que en EEU se tiene a sus expresidentes frente al modo en que aquí se critica abiertamente a los que ocuparon la Moncloa. Se olvidan de que el equivalente a la Casa Blanca en Estados Unidos es, en España, la Zarzuela, pero vaya, si hasta Carmen Chacón es incapaz de darse cuenta de eso (en las redes sociales convirtió a ZP en jefe de Estado) pues se da por escuchado el argumento y 'prou'.

Nadie negará tanto a González como a Aznar sus haberes, que los tienen, pero el tributo ya se lo hicieron otros esta se,ama. A mí me llama la atención cómo, en la Comunitat, cada corriente afín a cada uno de ellos se deshace en elogios a su obra. Me choca porque, sinceramente, no sé si los valencianos tenemos demasiado que agradecerles. Respetar su trabajo y la tremenda responsabilidad del mismo, sí, pero al comprobar la hoja de servicios al país tanto de González como de Aznar, las gracias y alharcas les corresponden hacerlas a otros. Los valencianos recibimos lo mejor de su mandato en paralelo al resto del país, pero sin poder señalar grandes favores a esta tierra por parte de ambos dirigentes. Unos ejemplos. El expresidente socialista llevó el AVE a su tierra, y veinte años después se estrenó esa misma infraestructura aquí, donde nos tuvimos que conformar con que el camino de burros en que se había convertido la carretera entre Madrid y Valencia pasase a autovía, ni más ni menos. La tibia capacidad reivindicativa del entonces presidente de la Generalitat, Joan Lerma, terminó por pasarle factura. Y en eso llegó Zaplana y, casi a la vez, Aznar, que tuvo entre sus ministros al propio Zaplana, pero también a uno, Francisco Álvarez Cascos, que decidió que el aeropuerto de Manises no debía contar con la categoría de infraestructura internacional. Lo estamos pagando. También tuvo Aznar en su equipo a la ministra que luego, desde Bruselas, postergó el corredor mediterráneo para otro siglo. Y mientras ofrecemos nuestra mejor sonrisa a expresidentes que nos trataron de aquella manera, ni bien ni mal, socialistas y populares valencianos suman sus voces para reclamar mejor financiación e infraestructuras, esas que sus líderes nos negaron.