RIÑAS DE PELÍCULA

El cine ha proporcionado escenas memorables en tabernas irlandesas, locales nocturnos próximos a bases militares, o salones del Oeste, con personajes inigualables, John Wayne, Lee Marvin, Tony Curtis. Allí se practicaba esa clase de pelea tumultuaria asociada al alcohol, sin víctimas ni disparos, que se iniciaba no se sabía bien porqué, y en la que acababan peleando todos contra todos a la vista de las risas del público que acaba haciendo apuestas, pues una de las características era que nunca había un vencedor claro, en un intercambio de golpes agotador. La riña solía acabar cuando el cura, el sheriff, la policía militar o la dama que regentaba el local de moral descuidada daban un golpe encima de la mesa y reconvenían a los participantes en la gresca con el recordatorio evidente de la edad. Con el Valencia estoy cansado del falso dramatismo con el que algunos adornan una pelea en la que sin embargo participan. No hay que ser tan hipócritas. Aquí nos conocemos todos. Da un poco de vergüenza que con la edad, en el entorno del centenario, nos prestemos a este tipo de comportamiento en el todos nos peleamos contra todos. Es verdad que algunos solo nos hemos llevado algún guantazo virtual que no vale la pena comentar. En las películas, la escena posterior solía ser aquella en que los anteriores contendientes, duchados, sin resaca, y modosos, asistían a la boda y al festejo con cara de aquí no ha pasado nada. Tenemos que buscar al valiente que rompa la botella en la barra del bar, exigiendo el final de la pelea; al que dispare dos tiros al aire con la Biblia en una mano, y la pistola en la otra; a quien sitúe a los Jeeps a la altura del palco de autoridades amenazando con mamporros teatrales. Vivimos una etapa en la que nadie asume la culpabilidad. La gente no quiere ser responsable porque siempre es el otro. El entrenador, la presidenta, el director deportivo, los jugadores o los medios. Nunca nosotros. Siendo cierto que la responsabilidad suele ser singular, la culpa siempre es colectiva. Desconfíen de quien no se declare culpable. Yo también lo soy, y en muchos órdenes de la vida. Silencios, ausencias o presencias exageradas. Pero ahora toca ducharnos, ponernos tirita en las heridas, tomar varias tazas de café y dar un paso adelante avergonzados pero salvados. Si el final de esta etapa es patrocinar otro proceso de venta, condenar a este o aquel empleado del club, o dejar que una parte de la grada dicte las reglas, es que no hemos aprendido nada, y que no merecemos una segunda oportunidad. El Valencia CF es tan grande que ni a propósito lo destruiremos. Falta el paso adelante. El que no reclama voces ni pancartas. Igual es ese mensaje de Lato a su padre, después del empate-derrota de El Sadar: «Papa, d'esta eixim segur».