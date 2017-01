PARENTELA Y AMISTADES

Hay una gamberrada melódica, perpetrada por una pareja llamada 'Ojete Calor' (está el actor Carlos Areces) de gloriosa letra pletórica de ácido e ironía donde repasan todas esas frases hechas que adquieren formato de dogma y no son sino tópicos que nos ahogan. «La natación es el deporte más completo», «yo creo en Dios pero no en la Iglesia», «Barcelona es una ciudad muy cosmopolita», «los gais son súpersensibles» y en este plan. Supongo que por falta de espacio no incluyeron una de mis favoritas: «La familia viene impuesta pero a los amigos los escoges». Lo de la elección en las amistades es relativo, prueba de ello es que algunas personas se apuntan a cursos de bailes de salón para cubrir sus carencias afectivas y conseguir una pandilla de fortuna mientras, de paso, intentan refregar la cebolleta. El representante recién dimitido de Sanidad, desde luego, valoraba esto de la familia y los amigos, de ahí que prometiese puestos de trabajo para la parentela y los colegones empleando una sinceridad que nos ha desarmado. «Se meterán nuestros familiares y amigos». Pues claro que sí, hombre, como siempre, estableciendo la práctica enchufista de los anteriores que ahora también aplican los que mandan. ¿Para qué sirve detentar cierto poder? ¿Para mejorar la existencia del contribuyente? No, para colocar a los afines. El poder se demuestra repartiendo sueldos públicos entre el entorno. Cuanto mayor es ese poder, mayor es el número de favorecidos. Sin embargo, superada la frontera que nos confirma la vocación de los gerifaltes por convertirse en agencia de empleos que jamás sufragan de sus bolsillos, ¿de verdad conviene modificar un hospital que parece óptimo y satisfactorio como el de La Ribera? Los pacientes no se quejan, más bien al contrario. A qué viene, pues, dinamitar un tinglado tan ejemplar.