Serge Gainsbourg decía que le interesaba todo aquello considerado de mal gusto. Hasta ahora no me había interesado la historia de Nadia, los padres estafadores, el periodismo lacrimógeno y las televisiones cómplices. Pero la explotación sexual de una niña enferma ya es otra cosa. Van los padres a declarar por las fotos ¿guarras? y salen con una nueva imputación. Por un lado, he visto los suficientes capítulos de 'Ley y orden: unidad de víctimas especiales' para imaginar las más asquerosas perversiones. Por otro, no me creo nada. Aquí me pasa como a ese bobo comunista ruso que, en 1933, negó al periodista Gareth Jones que la gente se estuviera muriendo de hambre en Ucrania. «Entonces, tiré en una escupidera una corteza de pan que llevaba. Un campesino que viajaba en ese vagón la recogió y se la comió vorazmente». No es que quiera mirar las fotos, pero el circo me impide creer todo lo que se cuenta. Ahora, mal gusto hay para regalar.