Así sí, Errejón

Vaya democracia pablista en la que sólo beneficia a un partido el adular y obedecer a su líder. Ni Stalin lo hizo tan bien. Resulta que el partido líder en criticar a los demás no acepta una autocrítica. La Real Academia Española ha tenido a bien integrar la palabra 'populismo' aunque la definición objetiva ha sido: «Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares». Muchos hubiéramos querido ir más allá, pues si Chávez se refería al socialismo del siglo XXI como una forma de transformar el capital para conseguir la solidaridad y la igualdad, ahora los clásicos populistas de latinoamérica son concebidos como magos de la demagogia y la manipulación de las masas inconscientes que siguen al grito fácil en contra de tiranías, capitalismo y clases pudientes. Nos olvidamos de la esencia de la política y la democracia.

En nuestro país, el populista Pablo Iglesias dice que no debemos destruir a su partido político: Podemos. Pero no entiende que Podemos no se destruye opinando, se destruye no dejando opinar. Se destruye destituyendo a todos aquellos que se atreven a opinar algo diferente del 'líder'. Se destruye con un autoritarismo como el de Pablo Iglesias, quien confunde democracia con dictadura y proyecto político con lealtad a su proyecto personal. Así no Pablo, así no. Porque, en el fondo, Pablo Iglesias piensa que Podemos es suyo, única y exclusivamente de su propiedad. La democracia y los intereses de los ciudadanos están en un segundo plano.

Bienvenidos los demócratas de Podemos y de todos los partidos que no los tienen. Bienvenidos aquellos que opinan diferente a las 'normas' de sus líderes, quienes confunden su opinión con la norma del partido. Y bienvenidas sean sus aportaciones que enriquecen al partido, que no a su líder. Esperemos tomar nota de los que se atreven a opinar algo diferente porque la asignatura pendiente de los partidos políticos en la actualidad es la falta de democracia interna. La falta de debate interno y la falta de consenso entre los diferentes partidos para llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía. Asignatura de obligado estudio y que en la actualidad suspenden con nota muy baja.

En el caso de Podemos, Errejón ha demostrado su valía y también ha mostrado su verdadero talante, que todo indica que sería más moderado y útil para los ciudadanos. Y sobre todo más pragmático en una época en la que no existen mayorías absolutas y se hace necesario pactar con las demás fuerzas políticas y no imponer. Se trata de entender que nadie tiene la verdad absoluta de la justicia ni la fórmula mágica para acabar con problemas que afectan a la ciudadanía, como el paro.

Aunque es necesario el respeto para con los conflictos internos de cada partido, nos es imposible no opinar sobre la dictadura a la que está sometiendo Pablo Iglesias en la estructura más que jerárquica que ha instaurado en Podemos. Hace tiempo que tienen poco de 'unidos', pero ahora parece que tienen posibilidad de cambiar en el mejor sentido de la palabra: el de mejorar. Pero parece que el proyecto político de este partido ha nacido con los defectos de los viejos partidos, en los que el líder se blinda bajo el lema 'los enemigos están dentro'. O quizás la mejor solución será cambiar el nombre al partido por el de 'No Podemos'.

Sea como fuere a nivel nacional, autonómico y local, la necesidad es de un Podemos con líderes que conozcan la realidad que les envuelve, que hayan tratado con la ciudadanía y que puedan utilizar su experiencia para tratar de solucionar de manera realista las demandas sociales. Gobernar no es escribir un artículo de investigación que desgraciadamente no son extrapolables y casi constituyen un acto de fe para la comunidad científica. Podemos trabaja de manera teórica al proponer jubilaciones a los 55 años o una renta universal, como si los ciudadanos fuéramos ratas de laboratorio con las que experimentar. Podemos es un partido joven pero en su breve recorrido ha demostrado que no busca líderes con experiencia social sino currículums teóricos sin experiencia. Pero la gran verdad es que una licenciatura no sirve de nada sin experiencia profesional, y por desgracia ahora sobra currículum y falta experiencia profesional. Podemos se constituye como un proyecto de investigación más que como un partido político. Y sobre esa especie de burbuja idealista que ha construido Pablo Iglesias, hay quienes piensan en salir del despacho para tratar con los demás. Está por ver si esa es la verdadera intención de Errejón, o tan sólo quiere disputarle el liderazgo para hacer lo mismo que Pablo, lo mismo que la mayoría de líderes: apartar a aquel que le pueda hacer sombra.

Muchos han votado a Podemos pensando en Pablo Iglesias, otros muchos lo han hecho sin conocer a los respectivos líderes locales pensando en un proyecto o más bien cansados de ver cómo fracasan otros proyectos políticos, pero al igual que Ciudadanos no aspira al poder sino a complementar a los demás, Podemos parece que no aspire a gobernar sino sólo a ser la alternativa, criticando a los respectivos gobiernos. Pero es muy fácil criticar, lo difícil es gobernar, y Podemos a la hora de gobernar no ha sido capaz de demostrar nada. La constatación está ocurriendo en los gobiernos locales y autonómicos en los que participa con los progresistas sin ningún tipo de avance.

Ahora Podemos ya no puede decir que es la solución, pero al menos puede tratar de dejar su prepotencia y animadversión para acercarse a los demás. Es lo que esperan los que les han votado y los que no.