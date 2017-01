La duda nos hará libres

Modernidad líquida. Los ensayos del recientemente desaparecido Zygmunt Bauman (Polonia, 1925- Reino Unido, 2017) empezaron a publicarse en castellano en 1992 (‘Libertad’, Alianza), pero hasta los años dos mil sus libros no tuvieron en España una amplia recepción crítica. La novedosa definición de ‘modernidad líquida’, acuñada por Bauman, hizo fortuna y consiguió que muchos nos balancearamos entre la fascinación por los avances de la comunicación tecnológica y el temor a ser engullidos tontamente por ellos.

Redes sociales. En ‘Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias’ (Paidós, 2005), un pensador de 80 años nos decía cosas incómodas que debíamos tener en cuenta. ‘Tiempos líquidos’ (Tusquets, 2007) consolidó entre nosotros el prestigio del filósofo polaco. Desde entonces, en las charlas cotidianas de mucha gente se hicieron frecuentes las reflexiones sobre lo muy volátil de las relaciones mantenidas únicamente en las redes sociales (donde nos hacemos confidencias sin habernos visto nunca cara a cara y sin conocer el tono de voz o el lenguaje corporal del otro).

Clientes que seducir. «Uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto, hoy nuestra única certeza es la incertidumbre, la incertidumbre forma parte de nuestra vida y hay que aceptarla», decía Bauman. «La cultura de la modernidad líquida ya no tiene un populacho que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir», martilleaba el ensayista octogenario.

Mundo virtual. La modernidad líquida configura unas vidas en las que todo es inestable: el trabajo, el amor, la política… Y la amistad: en el mundo virtual, si las cosas se enmarañan, se toca una tecla y la relación queda eliminada. Bloqueo total. De niños le decíamos a un compañero de juegos: ‘Ya no me ajunto contigo’. Y estábamos media hora sin hablarnos. Aquello era más tierno.

Martillear. El verbo ‘martillear’, tan nietzschiano, lo he elegido antes a conciencia. Nietzsche no era hombre de dudas. ¡Eso inmoviliza!, protestaba. Dudar nos lleva en ocasiones a ceder y rectificar, algo que a Nietzsche le parecía propio de escolares timoratos. Claro que el autor de ‘Más allá del bien y del mal’ vivió en el siglo XIX (1844-1900). Si viviese ahora entre nosotros y para no quedar fuera de juego tuviera que acostumbrarse a Internet, los móviles de última generación y unos fuegos de artificio llamados twitter, instagram, facebook y similares, el visionario Nietzsche dudaría: ‘¿Acepto la modernidad o me rebelo?’, se preguntaría. Muy probablemente arremetería contra ella. Pero con dudas.

Monólogos. Bauman sostenía que la duda es creativa. Asumía las evidencias insoslayables de la Historia, pero dudaba de muchas verdades heredadas. Dudar significa repensar y matizar. «El diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú», afirmaba. Eso no es un diálogo, es un monólogo. Dudar nos hace ser ‘yo’ y ser tú’ (esta pedantería es mía, no de Bauman). No tengo dudas -si el lector me permite la contradicción- de que la duda nos sienta bien al cuerpo, La duda es democrática y las creencias pétreas, autoritarias. Por esa razón me interesa tan poco ‘lo políticamente correcto’, que acaba siendo una camisa de fuerza que nos empuja a decir no lo que realmente pensamos, sino lo que toca. ¡Cuántas cosas lúcidas hemos callado ante el temor a que nos llamen reaccionarios!

Refranes. Hago una pequeña aportación a la apología de la duda manipulando algunos refranes, para dejar entrever así las numerosas posibilidades de la duda como motor vital: “La duda nos hará libres’; ‘A quien duda, Dios le ayuda’; ‘Dadme una duda y un punto de apoyo y moveré el mundo’; ‘Más vale duda en la mano que cien dogmas volando’; ‘Nunca digas de esta duda no beberé’…

El peón envenenado. Si en vez de aferrarnos tanto a las convicciones buscáramos más el amparo de lo incierto, la Humanidad daría un paso adelante. Decisiones tarde o temprano hay que tomarlas. En el ajedrez, por ejemplo: ¿Me como este peón o no? Si la posición es resbaladiza, nos embarga la duda de que acaso sea un peón envenenado. Hasta los campeones del mundo dudan en tales casos. Y las dudas les ayudan a jugar mejor.