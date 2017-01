UN BUEN VALENCIA Y UN MAL ESPANYOL

Y os aseguro que yo lo tenía claro. Y así lo estuve comentando durante toda la semana a todos con los que hablé acerca del partido de ayer por la mañana en Mestalla contra el Espanyol. Es cierto que con este Valencia CF, con el que esta temporada deambula por la primera división del fútbol español, no es fácil tener la certeza absoluta de victoria asegurada, pero tuve la sensación, a lo largo de estos últimos siete días, de que los tres puntos caerían del lado valencianista. Y más que por lo que los futbolistas del Valencia pudieran hacer, porque no encontraba rival suficientemente consistente enfrente para lograr puntuar. Es más, creí incluso que ni nos marcarían, que iba a ser la primera vez, después de muchísimos partidos, en los que el Valencia no iba a encajar gol. Lo primero, la victoria, se concretó, sin claridad total, pero sin demasiadas dificultades. Lo segundo no, por desgracia, aunque una vez has conseguido ganar, eso tampoco importa tanto. Otra vez será. Ahora hablaremos de los nuestros. Pero antes, decir que no me gusta el Espanyol de Quique Sánchez Flores. No me gusta su composición de plantilla, no me gustan las incorporaciones, salvo excepciones, que se hicieron este verano pasado (el director deportivo fue cesado y relevado del cargo hace poco tiempo), y no me convence, a pesar de su clasificación, su forma de jugar. Lo he visto mucho a lo largo de este curso, y tiene poco juego y poca chispa. Equipo predecible que si encaja gol, difícilmente logra sacar algo positivo. Para mí era uno de los mejores rivales, por no decir el mejor, al que nos podíamos enfrentar en la situación en la que nos encontrábamos. Y de los nuestros, cosas positivas. Primero, ganar. Se necesitaba, era vital, absolutamente necesario. Buen comienzo de partido. Jugamos en casa, ante un contrario inferior, se le debe demostrar quién quiere ganar. Las cosas saldrán mejor o peor, pero la intensidad, la presión colectiva y la tensión no pueden faltar. Y así lo hicieron, no les dejaron ni respirar en la primera mitad, principalmente hasta el minuto veinte o veinticinco de encuentro. Y dio resultado, el Valencia se adelantó en el marcador, y los visitantes prácticamente no pasaban de medio campo. Se baja el nivel en la segunda parte y aun así se consigue el segundo. Santi Mina, atento tras un gran lanzamiento de Dani Parejo, logra un nuevo gol. Ahí ya se me antojó insalvable para el RCD Espanyol. Venían con muchas bajas, es verdad, pero no es excusa ante un Valencia tan mermado de confianza y abajo en la clasificación. En fin, victoria esperada, al menos por mí, y fin de semana altamente propicio. Perdió Sporting de Gijón, y empataron Granada y Osasuna. Mejor imposible. En lo individual, destacar a Carlos Soler. Frescura, desparpajo, juventud, alegría, en definitiva, calidad. Continuaremos con él. Voro así lo decidirá. Primer objetivo conseguido. Pero aun no pensemos en la Europa League. Ya sabéis. Ahora dos salidas complicadas. Pero al menos, una semana de relativa tranquilidad. Y tiempo, más tiempo para los responsables. Ya dije, por un lado el equipo salvando el 'match ball', y por otro el club demostrando a los aficionados que desean cambiar y enderezar el rumbo en la gestión de la entidad.