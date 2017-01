ANTICIPOS DE HELADAS

Entre los agricultores no se comenta otra cosa desde hace días: «¿Nos harán daño las heladas?, ¿has visto las predicciones?, ¿crees que llegará a tanto la cosa?, ¿hasta cuántos grados dicen que bajarán las mínimas en tu pueblo?, ¿no tendremos la suerte de que se confirmen esas nubes que dicen ahora que van a hacer acto de presencia...?»

Desde hace bastantes jornadas todo el mundo sabe y repite que viene frío, mucho frío, quizás no tanto como el que sufrieron hace una semana en Italia, Grecia y Turquía, de donde apenas se ha llegado a saber el probable daño agrícola que deben haber sufrido (sólo se intuye), pero será frío intenso al fin y al cabo, una de esas dos o tres situaciones que suelen presentan cada invierno, con mínimas rozando el cero, o incluso con algún grado por debajo, en zonas próximas al litoral, donde se sitúan las producciones que están en riesgo de padecer por el hielo, que ahora son sobre todo cítricos y hortalizas.

Estamos en una zona que se encuentra en el 'borde' del área geográfica idónea para producir buenas mandarinas, naranjas y limones. Una zona que, precisamente por estar casi en el límite, reúne unas condiciones que facilitan a la fruta unas cualidades especiales de color y sabor, con la más apetecible combinación ácido/dulce. Por algo nuestra producción citrícola es líder mundial indiscutible en exportación de fruta en fresco, porque esas características especiales de color intenso de la piel, perfeccionamiento de los frutos e inmejorables condiciones organolépticas son posibles, sobre todo, porque se combinan el saber hacer en este sector y las circunstancias climatológicas, en las que también juegan un papel indispensable las temperaturas frescas, incluso el frío (moderado) que 'aprieta' y mantiene los frutos, 'redondea' el mejor sabor e incluso determina la parada invernal del arbolado para rebrotar y florecer después con vigor primaveral. En otras latitudes más cálidas los cítricos florecen casi de continuo.

Pero ese frío conveniente y casi necesario se pasa de la raya a veces, lo que hace que nos mantengamos en vilo, por si alcanza valores mínimos perniciosos, como algunos años sucede. Gajes del oficio, consecuencias de estar en el filo de la navaja. Como ahora mismo, cuando todos esperan que pasen cuanto antes los días para ver en que paran las amenazas que se ciernen, hasta dónde alcanzan.

Porque lo peor de todo es que hoy en día ya no se sufren las heladas sólo cuando suceden, y después las consecuencias, sino también desde mucho antes. La profusión de medios informativos y dispositivos individuales que permiten una conectividad generalizada provocan una invasión acuciante de datos predictivos que se escalonan y superponen, a ver cuál de todos consigue asustar más y captar la atención permanente de quienes repetirán en sus 'entradas' a webs y aplicaciones, lo que justifica su propia existencia y la captación publicitaria que las sustenta. No obstante, el resultado es caótico, puesto que se acaba sufriendo más de la cuenta y de forma anticipada, lo que no tiene razón de ser. ¿Qué les parece si esperamos a que suceda? Simplemente estamos avisados. Los días más peligrosos son desde mañana hasta el jueves o viernes. A ver si se confirman las nubes salvadores y se queda en menos de lo que muchos llegan a temer.