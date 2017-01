Barberá denuncia en Madrid que el Gobierno discrimina a Valencia». Parece que fue ayer, pero el caso es que ya han transcurrido once años desde aquellas palabras, similares a otras muchas anteriores y posteriores de la fallecida primera edil, empeñada en que Zapatero otorgara a la Copa América de vela la misma categoría que a las Olimpiadas de Barcelona en su día, la Exposición de Sevilla o la más reciente de Zaragoza.

Rescato en la hemeroteca ese titular al escuchar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al decir casi exactamente lo mismo en su visita al Ayuntamiento. Cambian los actores pero el mensaje es el mismo, reivindicativo y buscando el agravio con otras ciudades. En ocasiones de una manera acertada, en otras más que dudoso porque hay problemas que los hemos conseguido a pulso y pese a las advertencias de la crisis económica.

Hablo de la línea T2 del metro, donde se enterraron 200 millones de euros. Para que me entiendan el presupuesto enterito de la EMT durante dos años. Y de momento sin que sirva nada más que para navegar en sus túneles inundados y celebrar fiestas ilegales.

Por eso no me extraña que el Ministerio de Fomento dé la callada por respuesta desde que Puig ofreciera hace unos días cofinanciar los 130 millones restantes para la primera fase. Por cierto, ¿dónde guardar las unidades del metro cuando no estén en servicio? Ese primer itinerario, es necesario recordarlo, no conectaría con ninguna otra línea del suburbano.

Ya sé que opinar a toro pasado es del género bobo, aunque se me hace la boca agua al pensar en las líneas de tranvía podían estar ya en servicio en Valencia con ese dinero. De momento, la plataforma reservada en el puente de l'Assut de l'Or para la T2 (o cualquier otra denominación que se dio a ese desastre), se está repintando para que sirva como carril bici. Al menos la costosa estructura servirá para algo además de ser el único puente que conozco con un semáforo a mitad de vano para que los conductores no se estampen.

Pero no me caliento más que acabaré hablando del inútil mirador de la avenida Cataluña o del puente de las Artes, que pasó inadvertido por los años de bonanza y todavía me asombra cuando paseo por debajo de la inmensa estructura de hormigón. ¡Cuántos metros cuadrados del jardín del Turia desaprovechados!

Sí que es necesario cerrar filas en torno a las reivindicaciones de Generalitat y Ayuntamiento sobre la Marina Real. Coincido con el alcalde Joan Ribó cuando habla de «problema político» la resolución de la enorme deuda que arrastra el Consorcio, más que de uno de índole económica, por más que suponga el embargo de alquileres.

Coincido ahora lo mismo que antes. Es absurdo pensar que la explotación comercial de la dársena permitirá devolver 400 millones de euros. Se trata de una obra de interés general para Valencia, igual que sucedió con Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Cuanto antes se dé cuenta el Gobierno mejor para todos. Así pasará la deuda a los Presupuestos del Estado, toda y sin excepciones, para dejar de pender como una espada de Damocles permanente.

Las próximas semanas se hablará mucho de financiación, mañana en la conferencia de presidentes autonómicos y dentro de un mes en Valencia, en la cumbre de alcaldes convocada por Ribó y que pretende acordar unos cambios en la legislación para reivindicarlos después en el Congreso.

Pero entonces caigo en la cuenta de que reivindicar es tocar a la puerta de muchos despachos en Madrid. Por suerte, el alcalde pone en la web municipal todos sus viajes oficiales. Dos a la capital de España el pasado año y cuatro el anterior, en ocasiones para conferencias y saraos que tenían poco que ver con resolver el problema.

Un pobre balance para la tercera ciudad de España. El gobierno municipal presume de una manera algo infantil de utilizar poco el coche oficial y ahorrar gasolina, pero el problema es que eso nos cuesta mucho a todos los valencianos. Demasiado para los que nos jugamos en un mandato donde la falta de una mayoría absoluta debería jugar a favor del cap i casal.

De otra manera no entiendo que antes de las vacaciones, Ribó pidiera la convocatoria del consejo rector del Consorcio Valencia 2007 y sigamos sin noticias, al menos que se sepa. Alcalde, viaje un poco más y que lo conozcan.