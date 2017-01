En el advenimiento de un nuevo mesías

Prologa libros, pronuncia conferencias, participa en debates sobre la situación de la autonomía... Cuanto más cerca están los nacionalistas valencianos de tratar a Enric Juliana como a un nuevo mesías, el mesías que estaban esperando desde la muerte de Joan Fuster en 1992, más me duele haberme ensañado con el profesor Vicent Franch, que soñó con ocupar su plaza en el imaginario intelectual valentino. No porque me sepa mal que los maulets le dispensen este obsequioso tratamiento a Juliana, sino porque se lo vienen regateando desde entonces a Joan F. Mira, por citar un mayorazgo muchísimo más fundado, y no es justo. Carece de toda lógica que se rindan ante el directivo de un diario de Barcelona porque sacó dos artículos, tres a lo sumo, sobre la Comunidad Valenciana. Y a Mira, que estaba llamado a suceder por méritos propios a Fuster como guía espiritual de la grey patriótica, se limiten -es un decir- a cubrirlo de premios y a arrinconarlo en la Acadèmia (Valenciana de la Llengua). Con todo lo que tiene publicado 'Sobre la nació dels valencians' (Edicions 62) propiamente dicha; novelas y traducciones al margen. Pues no hay tu tía. Más vale caer en gracia que ser gracioso.

El caso de Franch es distinto. A Vicent Franch le perdimos el respeto porque no ocultaba sus aspiraciones e iba promocionándose como sustituto de Fuster en vida del ensayista suecano. Le llamábamos Franch i Fuster en lugar de Franch i Ferrer cuando bromeábamos sobre los participantes en la carrera a la sucesión de la trinidad laica valencianista: Fuster, Sanchis Guarner y Andrés Estellés en 'El pardalot engabiat', la réplica de 'Le canard echaîné' que editaba Emili Piera. Y ahora que nadie subraya las ridiculeces cobra dimensión su figura. Porque Franch, por lo menos, había leído a Fuster. Sabía cuántos errores contenía 'Nosaltres, els valencians'; decenas, según él. Había fundado un partido, Germania Socialista. Publicado un centenar de artículos de temática valenciana. Dirigido 'El conte del diumenge' durante la etapa de Editorial Prometeo. Y escrito una docena de libros de ensayo y narrativa antes de cometer el error de su vida: aceptar la dirección del Centre Electoral de la CV y perderse -confío en que no para siempre- en el mar de los Sargazos políticos de Rafael Blasco.

Méritos con los que no puede competir Juliana, aunque tenga otros muchos. ¿Tantos como para que ocupe el solio de Fuster, como se diría que pretenden nuestros papanatas? Es lo que quizá resulte excesivo. Al fin y al cabo destacar la importancia de la CV sin apriorismos, acierto que le atribuye su último prologado, es lo que hacían todos los comentaristas de Madrid en cuanto los fichaba Canal 9. Más asombroso se me antoja que uno de sus colaboradores sea director general (del Corredor Mediterráneo precisamente) y otro oposite a serlo de la reconstituida RTVV. Y, sin embargo, puede que estos prodigios no sean obra suya.