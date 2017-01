SONRÍA, POR FAVOR

Gira la piel de toro cada día con sus millones de españoles cabreados. A todos parece que nos enfade algo. No se escapa nadie. Yo detesto la gente que va por la calle mirando el teléfono móvil. A los que se paran cruzando el carrito del bebé como si no hubiera nada más en el mundo. A los que pasean al perro poniéndose ellos en un lado de la acera y el chucho, con la correa infinita de por medio, al otro. A los que se sientan en el autobús al lado del pasillo y dejan libre el asiento del cristal para que, si hay suerte, nadie se les ponga al lado. Y podría seguir: soy un gran odiador. 'Hater' lo llaman ahora.

El problema se agrava mucho más si nos adentramos en el deporte. Eso que en realidad debería ser, es, un juego.

Hace unos días salió Kiko Rivera, por quien no siento simpatía ni antipatía, sino más bien indiferencia, y soltó una chorrada en Twitter. Algo así como que si el Valencia le fichara como entrenador, lo metía en la UEFA.

No voy a reproducir lo que le contestaron los forofos para no poner burradas por escrito, pero se lo pueden imaginar. El hincha se ha convertido en uno de los grandes males del deporte en el siglo XXI. Y el problema es que se ha colado, y afianzado, sin demasiado esfuerzo, en algunos periódicos y tertulias de televisión.

Confieso que escribo este artículo con mucho tiento. Criticar algo en el deporte para mí es como ponerse a pasear por la frontera entre las dos Coreas y que de repente estornudes con fuerza. Me imagino el «atchús» y, de inmediato, el ruido de los soldados cargando sus fusiles. Así que levanto las manos y pido perdón.

A Piqué, que no se calla, que no para de estornudar mirando un día a Corea del Sur y al siguiente a Corea del Norte, le disparan por todas partes. Lo más reciente ha sido su dedo acusador, que sí me pareció chulesco, fuera de lugar, pero sus declaraciones o bromas o puyitas que acostumbra a regalar de vez en cuando no me provocan sofoco alguno.

No voy a entrar ya en si es un tío muy inteligente y avispado, capaz de crear una boyante empresa de videojuegos y de mimar a sus trabajadores curioseando en su Facebook para sorprenderles en Navidad con el regalo (mucho más caro que una cesta) que sueñan. No. Me sobra con que no entiendo por qué todo el mundo va por bares, taxis, curro, gimnasios o cenas de Navidad con cuñados rajando a todo bicho viviente y Piqué no puede decir lo que piensa en su cuenta de Twitter.

Yo prefiero mil veces saber lo que piensa, lo que piensa de verdad, que la ristra de tópicos y memeces que la mayoría de futbolistas deja por los estadios.

La gente confunde la afición a un equipo, la fidelidad a unos colores, con vivirlo como un asunto a vida o muerte. Hace poco, en uno de esos grupos odiosos de Whatsapp, mis amigos valencianistas lloraban el último traspié. Encendidos, indignados, se sublevaban. Cada frase era más temeraria que la otra. Hasta que uno escribió: «A lo largo de la historia las únicas revoluciones que han funcionado son aquellas en las que ha corrido la sangre».

Me quedé estupefacto. Yo lo leía en silencio, claro. Sin intervenir. No me atreví a decir ni pío. Pero me asusté.

Criticar algo en el deporte, y especialmente, muy especialmente, en el fútbol, es como darse un paseo por un campo minado. Cuando menos te lo esperas oyes un click bajo el pie que te hiela la sangre. Por eso no me gusta el fútbol. O, mejor dicho, por eso dejó de gustarme el fútbol.

Aquí en la cantina es la primera vez que entra. Y no sé si volverá. Demasiado riesgo.

Jamás he entendido lo sensible que se vuelve todo en materia balompédica. La última vez que fui a Mestalla, hace ya varios años, fue porque me invitaron a ver un Valencia-Barcelona. Allí descubrí a la famosa Curva Nord, el rincón del estadio destinado a los que, eso creí entender, más animan al equipo. Se pasaron el partido metiéndose con Messi, llamando puta a Shakira y otras lindezas. Vaya, vaya.

Llevo 17 años yendo a cubrir campeonatos de atletismo. No recuerdo incidente alguno en la grada. Jamás. Nunca vi a nadie tirar una botella, insultar a un juez (así llaman al árbitro) o burlarse de la mujer de un deportista. Vamos, hombre, no se ponga tan serio.