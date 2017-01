El Señor de los Anillos

No es que discrepe de quienes critican su gestión, sus modales radicales y esa desafiante forma de eludir valoraciones diciendo que todo detractor es de extrema derecha. Estoy desde hace tiempo en la lista de discrepantes, y entiendo que, para generar confianza, el que llaman «Govern de la Nau» está necesitado, desde su inicio, de desprenderse de las 'virtudes' que adornan al concejal Grezzi y otros compañeros radicales -si queréis les llamaremos 'posmodernos'- que espantan más que atraen electores. Y no es un problema de ideas o colores: Pilar Soriano y Consòl Castillo, procediendo de la misma lista, despiertan adhesión; sus movimientos y declaraciones no suelen ser objeto de escándalo. De ahí que, desde el primer día, sea fácil ver en el Ayuntamiento dos modelos dentro de Compromis y dos áreas de trabajo municipales: la de los impulsos radicales y la de los pacientes sufridores -el PSPV-PSOE- que agotan su jornada templando gaitas, sofocando incendios y atendiendo a quienes sufren la hemorragia de decisiones imprudentes con la que la 'posmodernidad' quiere salvar Valencia.

Con todo, siendo como es y ahora se dice un 'paradigma', Grezzi -'El Senyor dels Anells'- no es el problema, no es todo el acertijo, no es el único aspecto del gran desafío que Valencia tiene desde el que el concejal Mendoza, del PP, le vendió a la alcaldesa Barberá -muy necesitada ya de gestos 'posmodernos'- un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Nacido en los laboratorios de la Universidad Politécnica, el utópico plan incorporaba todos los sueños e ideales, todas las ventajas de un futuro pluscuamperfecto... y todos los inconvenientes de lo que, por falta de recursos, costumbre y paciencia, solo se va a poder ejecutar a medias, mediante imposiciones y sin didáctica.

Al concejal Mendoza le tenían que haber templado los ímpetu y la alcaldesa no quiso hacerlo, de puro buena persona, en aras de su juventud y de la gravedad de una crisis económica que llevó a los valencianos jóvenes a usar la bicicleta pública por millares. Pero aquello, visto ahora, no era más que un 'desiderata', una proyección ideal, que no se podía aplicar aisladamente, como empezó a hacer Mendoza y ahora continúa Grezzi, sin que las cosas vinieran por sus pasos, con mucha didáctica, globalmente, pensando en todas las franjas de edad, en todos los movimientos necesarios, en todo los transportes, públicos y privados. No se trata solo de bicicletas, sino de inversiones de muchos millones de euros.

Hay que ver la ciudad desde arriba, globalmente. Y desde abajo, desde la piel de los sufridores. Hay que explicar cómo debe circular un ciclista; pero hay que hacerlo también en las escuelas y en los hogares del jubilado. Y hay que poner en obras el dichoso 'Anell', pero cuando sea su momento: no antes, sino después, de que esté en uso la línea T2 del Metro y Valencia empiece a parecerse a una ciudad terminada. El 'Señor de los Anillos' no tiene magia; y necesita bajar de su pedestal.