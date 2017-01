Grezzi en el Palacio de la Moneda

Me estoy imaginando la escena, es fácil, el concejal Grezzi, alias Giuseppe guardia urbano, su asesor, sus más fieles ciclistas, la brigada tuitera, recluidos todos en el despacho del combativo edil en la antigua Tabacalera, una estancia que en estas ocasiones, en los casos de crisis, se queda pequeña para tanta humanidad que recién bajada de sus bicicletas, aún sudorosa, provoca que el espacio se convierta en un recinto casi asfixiante, pero todo sea por la causa, por la revolución de las dos ruedas. Los reunidos se sienten como Allende en el Palacio de la Moneda durante el golpe de Estado de Pinochet, asediados por los fascistas, que parecen dispuestos a todo con tal de arruinar su proyecto solidario, sostenible, ecológico, moderno y europeo. No llevan cascos ni ametralladoras pero están decididos a resistir hasta el fin y el mítico no pasarán circula de boca en boca. La noticia destapada por LAS PROVINCIAS de que el concejal de Movilidad no respeta las normas de tráfico ha sido el detonante de una reunión de urgencia convocada por el chat del WhatsApp 'Labiciosharálibres' y cuyo nombre en clave es 'Ofensiva de la extrema derecha contra nuestro concejal de Movilidad Sostenible', aunque uno de los presentes en el gabinete de crisis advertirá posteriormente que muy en clave no parece y que si los agentes del enemigo han pinchado sus teléfonos van a saber de qué se trata. Cuando por fin se hace el silencio, tras los emocionados abrazos de solidaridad con el camarada Grezzi, comienzan a revisar los frentes abiertos: los vendedores del Mercado Central siguen enfadados, dice uno. Murmullo general. Tranquilos, aclara el líder, son unos pequeñoburgueses, votantes del PP, los corruptos, la extrema derecha. Sigamos. Hay quejas por la nueva regulación semafórica que dicen que retrasa a los automóviles y a los autobuses. Pitos entre los congregados, gritos de ¡fuera, fuera! Calma, calma, amigos, impone Grezzi, es más de lo mismo, el fascismo, los que nos contaminan. También están molestos los taxistas... intenta añadir el que hace las veces de improvisado secretario, pero no le dejan acabar, crece el rumor, los insultos, las descalificaciones. ¡Nazis, asesinos, genocidas! Y de los comerciantes del centro que piden que el proyecto de la plaza de la Reina tenga en cuenta... ¡Noooo, noooo, noooo, los comerciantes son unos capitalistas, explotadores! Y hemos recibido denuncias de vecinos por atropellos de bicicletas que van por las aceras y de usuarios de la EMT por los cambios de líneas que... ¡Fuera, ya está bien, esos son ancianos, viejos que no deberían salir de casa! Y ya por último, añade el hombre ante un ambiente cada vez más crispado, nos ha llegado una crítica del comité de empresa de la EMT, es decir, de los representantes de los trabajadores, de los sindicalistas, por el cambio de dirección en Barón de Cárcer. Silencio. Hasta que alguien grita: ¡se han vendido a la extrema derecha!