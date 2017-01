La cultura y la pensión

El señor X está jubilado de su oficio de siempre pero sigue entreteniéndose en su afición, también de siempre: le gusta la pelota valenciana y elabora con mucha paciencia y arte pelotas de 'vaqueta' que, según dicen los entendidos, son de las mejores. A veces las regala, otras las cobra, porque al menos ha de pagar los materiales. Dicen quienes reconocen lo que hace que, por el precio que cobra por una pelota, cuando lo cobra, no recupera ni el coste, y desde luego su tiempo y su conocimiento salen gratis. Pero el señor X no quiere dejar que le hagan un reportaje que deje constancia de su labor, de su destreza en componer la materia prima del gran deporte autóctono valenciano. Si se le insiste acaba confesando que teme salir a la palestra por si le 'averiguaran la vida' y le quitaran la pensión. Imaginen cuántas pelotas podrá hacer y vender, y ni siquiera cobra muchas de ellas. El señor Y también está jubilado pero mantiene viva la ancestral tarea de restaurar carros de tiro. No verán por ahí talleres abiertos al público en los que se dediquen a tal cosa, ni por asomo; no hay demanda, no serían viables. Sin embargo, si el próximo día 17 se acercan a la calle Sagunto para ver el desfile de animales por la festividad de Sant Antoni, verán también cuidados carros y carruajes, bien restaurados. Pero los señores X o Y que los mantienen vivos no quieren salir por ningún lado, no sea que les 'escarben' por los tres duros mal cobrados que recogen por entretenerse y peligren sus pensiones. Y lo mismo con otros muchos señores X, Y o Z que se dedican a tantas labores artesanales a extinguir. Están en parecida situación que escritores jubilados que publican libros, y de igual modo haría falta una normativa que diera cauce económico y fiscal para que no se mueran oficios e iniciativas de las que dependen muchos valores culturales.