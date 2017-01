Parece como si lo 'políticamente correcto' empezase a hacer agua y no fuese la solución mágica para mimetizarse con el entorno (por no decir adocenarse con la mayoría) y pasar desapercibido y no hacerse de notar. Lo establecido por el pensamiento único y lo que se nos ha pretendido imponer, lamentablemente sin que en muchas ocasiones se haya percibido la adecuada resistencia, no tiene visos de mantenerse eternamente en el horizonte. En política y en todas las latitudes han surgido los peyorativamente llamados populismos, de izquierdas y de derechas. A la derecha, los acusados de transgresores que supuestamente pretenden volver al siglo pasado con proclamas imperialistas dirigidas a hacer nuestras patrias grandes de nuevo. Y a la izquierda los que utilizan todo tipo de recursos para devolvernos a un mundo feliz donde todos seamos 'casi' iguales y nos dejemos dirigir por los defensores de la revolución, que ellos seguro que sí saben adonde nos llevan. En medio una adelgazada clase política 'clásica', temerosa de perder adeptos y/o votantes y dispuesta a prácticamente cualquier cosa, encaje o no con sus supuestos y ya olvidados principios ideológicos: el 'éxito' económico, la mejora del empleo y la promesa de que las cosas volverán a ser como antes, son algunos de los lánguidos intentos por convencer a los hastiados votantes de una edad demasiado jóvenes como para pensar en quién pagará sus pensiones, y demasiado viejos como para no emprender el camino de la revolución. Y mientras tanto estos políticos de siempre le hacen guiños a la izquierda para evitar ser acusados de conservadores y venden como victoria el consenso en materia de 'género', en nombre de la corrección política.

Es éste un signo preocupante de la pérdida de perspectiva en la escena descrita en el anterior párrafo: la aprobación de las llamadas leyes en defensa de la 'ideología de género' en unas cuantas de nuestras comunidades autónomas. Es sabido que este asunto es una ideología y como tal no tiene fundamentos científicos (si los tuviere no sería una ideología y lo llamaríamos de otra manera), pero, pese a esto, ha seguido desarrollándose de manera vertiginosa en los últimos tiempos. Resulta peliagudo pronunciarse a este respecto en algún sentido sin ser llamado a capítulo con apelativos estigmatizadores, que nadie quiere ligar a su persona, por parte de una minoría ruidosa a la que, por otra parte, todos temen (los de un lado y los de otro). Puedo llegar a imaginar que una frase como: «Adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad» o «esa equivocación de la mente humana que es la teoría de género», podría llevar a que alguien se planteara presentar una denuncia ante la fiscalía en alguna ciudad española a fecha de hoy. Los entrecomillados son de S.S. el Papa Francisco.

La reciente portada de la revista National Geographic devuelve el tema a la palestra al presentar a un niño de 9 años en portada, totalmente vestido de color rosa y en el que se recogen sus declaraciones y las de sus padres en relación a su proceso de reasignación de sexo. El Colegio Americano de Pediatras, con su presidenta y vicepresidente al frente, Drs. Michelle A. Cretella y Quentin Van Meter, junto al Dr. Paul McHugh, antiguo jefe de Psiquiatría del Hospital Johns Hopkins, han salido de nuevo a los medios a ratificarse en lo que dijeron en un documento del pasado año 2016 titulado 'La ideología de género hace daño a los niños'. En él, y en referencia a la transexualidad, urgían a «educadores y legisladores» a «rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto». En dicho documento se argumentaba contundentemente cosas tan sencillas como: «Nadie nace con género. Todo ser humano nace con sexo biológico», o «Cuando un niño y una niña, biológicamente sanos, creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico y, por tanto, debe ser tratado como tal. Estos niños sufren disforia de género. La disforia de género (GD) está reconocida como un trastorno mental en la reciente edición del Manual de Diagnósticos y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-V)». Entre los muchos datos que se aportan en dicho estudio llama la atención el de que las tasas de suicidio son veinte veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto y/o se han sometido a una cirugía de cambio de sexo. La directora de la revista National Geographic, Susan Goldberg, desafía a la ciencia al declarar sin fundamento científico: «.aprendimos en las clases de biología: XX significa que es una niña; XY significa que es un niño. Pero en ocasiones, XX y XY no cuentan la historia al completo».

El galimatías está servido. Lo políticamente correcto ya no es aplicable; podría llegar a ser para algunos aquello de «bueno, si es lo que quiere», y dejar al niño/a que decida sobre algo que, como la historia de la humanidad ha demostrado, vuelve a su cauce en la inmensa mayoría de los casos una vez se supera esa, en algunas ocasiones difícil, fase de la vida que es la pubertad, que como decía el documento citado anteriormente «no es una enfermedad». Pero, para los que ya no puedan aplicar la 'corrección política', ¿se podría huir hacia delante y pretender llegar cada vez a cotas más altas de enfrentamiento con la ciencia? ¿O tal vez, en la dirección contraria, recurrir a las persecuciones y condenas públicas?

Debo reconocer que con la información disponible y en mi condición de científico, las afirmaciones y las llamadas a la reflexión y a la cordura, lejos de extremismos y de corrección política, hechas por S.S. el Papa (el actual Papa Francisco, así como sus antecesores) y en nuestra diócesis por el Cardenal Cañizares, son los mejores aliados del pensamiento de quienes creemos profundamente en el ser humano y en su dignidad de creatura.