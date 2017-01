EN CASA DE JUAN

Hablamos de los antiguos terrenos junto a la estación del Norte. Donde Juan de pequeño se pelaba las rodillas y destrozaba las botas a pelotazo limpio. Y de Urtiaga, un jugador desconocido para mí. De aquella tarde lluviosa donde se puso el chubasquero para ver un trozo de una segunda parte en Mestalla. De intimidades que en estas líneas no vienen a cuento. También del Baník Ostrava, el partido de mi vida. Del día de la pantanada. Y de aquellos goles de Fernando y Roberto al Real Madrid. Se coló en la conversación Pier Paolo Pasolini en los campos de Carrara. Donde la felicidad se la dio el fútbol. Y de sus dos años en Bolonia, donde se doctoró en Derecho con Premio Extraordinario. De las porterías de tiza en la pared del frontón de mi abuelo. Reímos con esa manía que compartimos todos los futboleros de apagar la tele y el transistor para ver si al encenderlos nuestro equipo ha marcado un gol. Chifladuras. Y del arquitecto Mora, en cuya casa está alquilado a la luz de la plaza de la Porta de la Mar. En el primer paso del Ensanche. La política tampoco faltó. El fútbol también es política. De la pasión de mi hijo, un nuevo irreductible para la causa valencianista. De su nieto. De Lato y Soler, las nuevas esperanzas blancas. De Antonio Fuertes en la Copa del 54. De la elegancia innata de Tendillo. Toqué el timbre para hacer una entrevista. Sabía que eso sería una parte de la globalidad. Las respuestas derivaron en charla. Larga, relajada. Ajenas al móvil, sin saber donde cada uno tenía el suyo. En el balconcillo, a la luz del sol de invierno, un testigo mudo. Un tercero. Un obrero en tareas de restauración de la fachada arriba del andamio. Sin saber si aquel tipo era futbolero. Hablamos de Sempere, que sigue siendo hoy por hoy mi único ídolo -lo sé, soy un pesado-. Y de Españeta. Charlamos de futuro. De un Valencia sin Peter Lim. Sólo es una utopía aquello que no se intenta. Opté casi siempre por el silencio. Acudí a su casa a preguntar, pero sobre todo a aprender, a escuchar ese verbo pausado, en ocasiones susurrado. Respuestas hiladas entre historias y anécdotas. Coincidimos en la ausencia de equipo, de hermandad y familia en grupos de postadolescentes cegados por el dinero. De la orfandad de solidaridad en los tiempos modernos. Con 'La balada del Bar Torino' como escritura casi notarial de muchas de las afirmaciones. Un libro en el que no sabemos si Ayestarán encontró sus respuestas. Lo tiene en la biblioteca. Y la charla, con la grabadora apagada, se alargó hasta la hora de comer. Sin que ninguno de los dos se inclinara por levantar una sesión previa al trámite de la vuelta de Copa ante el Celta. Tan prescindible como ilusionante para ver a los chicos de casa. Llegará el día en que vuelva a Mestalla. Lo dice con la misma rotundidad con la que decidió irse por una venta. Palabra de Martín Queralt.