Los Alcántara, tan ubicuos como Zelig y Forrest Gump, se libraron por los pelos de morir en 'El Descanso', restaurante donde se produjo el primer atentado yihadista de España. La temporada décimo octava de 'Cuéntame cómo pasó' arranca en 1985. A la televisión ha llegado 'El pájaro espino' y a las fruterías, el kiwi (Antonio: "Merche, ¿le pongo aceite o azúcar?").

El día antes, en La 1 habían ido todavía mas atrás en el tiempo, a 1085. 'El final del camino' es la nueva serie histórica de TVE. Más cerca de 'Águila Roja' que de 'Isabel'. Aventuras y algo de historia durante la construcción de la catedral de Santiago. Actores muy televisivos y con los dientes perfectos. No sé por dónde seguirá 'Taboo', la producción de la BBC que aquí vemos en HBO. Tampoco tengo claro si me interesa lo que cuenta, pero qué ambientación y caracterización. Eso no lo tiene 'El final del camino'. Aunque resulta entretenida pese a su disparatada duración. Aceptable sin tirar cohetes. Muy guapos los moros y los cristianos. También las reinas (Cristina Castaño, como Constanza de Borgoña) y los protagonistas no históricos (Antonio Velázquez, que, recordémoslo, fue Paquirri). El título tiene un componente nostálgico mayor que 'Cuéntame' o que el programa musical sobre los 80 que le siguió. Recuerda a 'Una ciudad al final del camino', aquello tan cursi de Massimo Ranieri que se emitió en 1977.

En 1979 llegaría 'Raíces' (unos meses después, 'Holocausto'). Antena 3 ha estrenado la nueva 'Raíces' con un Kunta Kinte que conocíamos de 'Black Mirror'. No entiendo la necesidad de repetir una serie tan importante en su tiempo. En los recientes Globos de oro se premió a 'American Crime: The people vs. O.J. Simpson', 'Atlanta' y Black-ish'. Se habla de Black Power. El otro día leí en 'The Guardian' que los Obama han cambiado el punto de vista de la gente sobre las familias negras y que ese es su legado. Me temo que Bill Cosby se adelantó a la hora de mostrar familias negras (mucho después de que supiéramos, por 'Raíces', su origen, su historia). Y, qué demonios, el legado de los Obama es Trump.