Los datos no se discuten, se comprueban. Un solo corrupto significa demasiada corrupción para Valencia. Dicho esto, nos querían hacer creer que nuestra tierra era la fundadora, patria y cuna de la corrupción. Nos querían hacer creer que la corrupción estaba instalada en una determinada ideología. Nos querían hacer creer que la honestidad era congénita en la izquierda. Ahora sabemos (muchos lo hemos sabido siempre) que la corrupción es individual, trasversal, y de oportunidad. Hay corrupción en la izquierda y en la derecha, en el hombre y la mujer, en el rico y en el pobre; pero todos los que roban lo hacen porque pueden: están cerca del 'dinero', y en el momento oportuno. No todos los que están cerca del 'dinero' son corruptos, pero sí todos los corruptos están cerca del 'dinero'. El control es posible si se publicita el origen y el destino de cada euro. Pero no hay voluntad política. Solo disponemos de los datos desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016. En toda España se ha dictado apertura de juicio por corrupción a 1.378 personas. Cataluña, Andalucía y Madrid encabezan el ranking de la corrupción, les siguen Canarias, Cantabria, Baleares, Asturias y Comunidad Valenciana. Navarra, hay que destacarlo no tiene a nadie encausado por corrupción. Fueron condenadas 399 personas y sólo 82 pisaron la cárcel. No es ni mucho menos un consuelo el que nuestra región esté más o menos en la media, pero sí el que sirva, al menos, para librarnos de la 'pena del telediario'. Ante esta realidad no es de extrañar que ninguno de los Pujol esté en la cárcel. Los datos no se discuten, se comprueban.