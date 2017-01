Margaret Thatcher se ha añadido al 'Oxford Dictionary of National Biography'. La primera ministra británica tiene más texto que Enrique VIII, la reina Victoria o Churchill. Sólo la superan Shakespeare e Isabel I. El editor del diccionario explica que hay épocas en las que las naciones necesitan trato duro y Thatcher lo dio. Cielos, se ha apropiado hasta del «Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». La atención que a uno le dediquen tiene que ver con los tiempos que corran. En 1880 murieron Flaubert y George Eliot. El 'New York Times' dedicó al primero un obituario de unas 120 palabras. A la segunda, uno de miles. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide dos años y medio de cárcel a una estudiante por tuitear chistes de Carrero Blanco. Estoy segura de haber bromeado hace tiempo en algún artículo. Tip y Coll escribieron de él: «De todos mis ascensos, el último fue el más rápido». Pero eran otros tiempos. Thatcher no ocupaba tanto espacio.