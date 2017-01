ÉXITO EN PAREJA

Cuál es el secreto de un matrimonio exitoso? Es la cuestión que me planteo. «Tener buen servicio, una chica diligente que resuelva las cuestiones de logística doméstica y ayude en el cuidado de los niños», afirma una amiga segura de que, gran parte de las desavenencias conyugales, tienen que ver con quién pone el lavavajillas o quien recoge a los niños del fútbol. Tomo nota. «Una vida sexual saneada, trabajar algo la fantasía, buscar momentos de intimidad. Un polvo semanal en periodo escolar y dos o incluso más en vacaciones o viaje de pareja», expone otra. Dependiendo del caso esto puede resultar a utopía, pero lo anoto. «Alegría monetaria, es bien sabido que los problemas de liquidez minan el bienestar conyugal. Las penas con pan son menos, y el devenir de los años y la rutina se aplacan con distracciones, buen vino y canales de pago», opina otra más. Por supuesto que entre las respuestas también se incluyen factores como el respeto, la lealtad, disponer de un espacio personal, no solo físico sino mental, tener amigos propios no vinculados al partenaire, un hobby, cultivar la paciencia, la tolerancia y rehuir los conflictos. «Cuidar la imagen. Fue separarnos y mi ex, que había engordado diez kilos, se quedó como un pincel, se compró ropa nueva y cambió su coche por un modelo deportivo», revela una compañera. Leo la opinión de una experta sobre el tema, que afirma que se trata de una cuestión de expectativas pues, pensamos que la otra persona tiene que completar o solventar todas las facetas de nuestra vida y, si vemos que en alguna flaquea, tendemos a poner el foco en la carencia, dándole el formato de problema. Algo que comprende a la perfección un amigo casado desde hace dos décadas que asegura, rompiendo una lanza en favor de la autosatisfacción: «Nuestra tabla de salvación es mi suscripción a You Porn».